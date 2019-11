"Mittelbayerische Zeitung" zu Katholischen Kirche:

"'Seid Menschenfischer', hat Jesus seinen Jüngern empfohlen. Doch genau daran mangelt es. Statt sich hinter hohen Kirchenmauern und dem vielen Geld zu verstecken, das die Kirche in Deutschland hat, müssten Priester und Bischöfe jeden Tag unter Menschen gehen. Sie müssten einstehen für das, was Jesus einforderte: den Nächsten so zu lieben wie sich selbst. Den Armen zu helfen. Die Kranken zu versorgen. Kirche ist da stark, wo sie bei den Menschen ist und die Schwachen tröstet. Papst Franziskus kann eine Reform nach der anderen anordnen, er hat dazu die Macht als gewähltes Oberhaupt der Kirche. Doch was die einen befrieden wird, führt die anderen auf den Kriegspfad. Nur wenn Kirche wieder menschlich wird, wird sie Menschen zurückgewinnen. Dazu braucht sie eben solche Menschenfischer, von denen im Evangelium die Rede ist: Statt sich hinter hohen Kirchenmauern zu verstecken, müssen Priester und Bischöfe dorthin gehen, wo das Leben stattfindet."/yyzz/DP/he

AXC0007 2019-11-21/05:35