"Münchner Merkur" zu Allensbach/Vertrauensverlust:

"Kein Aufbruch, nirgends: Die politische Lähmung in der als bleiern empfundenen späten Ära Merkel beschädigt zunehmend das Urvertrauen der Deutschen in die Stärke und Überlegenheit ihres politischen Systems. Als auf ganzer Linie gescheitert gelten darf schon jetzt der Versuch der Kanzlerin, nur scheibchenweise von der Macht zu lassen: Das quälende Führungsvakuum in der Union, Deutschlands ehemals stabiler Mitte, die in 50 von 70 deutschen Nachkriegsregierungsjahren den Kanzler stellte, überträgt sich so auf das ganze Land. Der Plan der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die Frage der Unionskanzlerkandidatur im eigenen Interesse noch lange offenzuhalten, ist schlecht für die Union und für Deutschland./yyzz/DP/he

