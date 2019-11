"Südwest Presse" zu Mord an Fritz von Weizsäcker:

"Das ruft den verdrängten Gedanken auf, dass es jedem von uns so ergehen könnte. Ein Amokläufer, ein Auto, ein umstürzender Baum - das Leben kann sehr schnell zu Ende sein. Umso beeindruckender ist es, wenn Menschen alles riskieren, um andere zu retten. Der Polizist, der als Privatmann zuhörte und sich dem Mörder in den Weg stellte, hat ebenfalls nur dieses eine Leben. Dieser Mut macht Hoffnung. Auch das gehört zu der Welt, in der wir leben."/yyzz/DP/he

