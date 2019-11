"Süddeutsche Zeitung" zu CDU:

"53 Prozent der Deutschen nehmen die Union als "zerstritten" wahr, hat das Allensbacher Institut für Demoskopie gerade ermittelt. Bei den Grünen oder der FDP sind es nur vier Prozent. Das sind Zahlen, welche die Union alarmieren müssen. Bei einer Anhängerschaft, die vor allem in Ruhe regiert werden will, ist ein derartiges Erscheinungsbild besonders schädlich. Dass Kramp-Karrenbauer in ihrem ersten Jahr an der Parteispitze viele Fehler gemacht hat, hat sie inzwischen selbst mit der vor einem Parteitag nötigen demonstrativen Demut eingeräumt. Doch bei aller berechtigten Kritik an der Vorsitzenden wird gerne die Schuld anderer an der schlechten Verfassung der Partei übersehen."/yyzz/DP/he

AXC0017 2019-11-21/05:36