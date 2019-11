"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine-Affäre:

"Um seine eigene Haut zu retten, wollte der EU-Botschafter sich nun nicht mehr auf das Vortäuschen von Gedächtnislücken verlassen, sondern ging zum Gegenangriff über. Er habe sich in der Ukraine-Politik nicht aus freien Stücken, sondern widerwillig auf Trumps Weisung vor den Karren von dessen privatem Anwalt Rudy Giuliani spannen lassen. Den Außenminister Mike Pompeo habe er stets ins Bild gesetzt. Auch Mike Pence habe von ihm schon im August erfahren, dass Trump die Militärhilfe für Kiew offenbar an Ermittlungen knüpfte, die den Demokraten schaden sollten. Damit hinge auch der Vizepräsident so tief in der Sache drin, wie man es angesichts seines stets devoten Auftretens gegenüber Trump vermuten musste. Also der Mann, der Präsident würde, wenn der Kongress Trump tatsächlich des Amtes enthöbe."/yyzz/DP/he

AXC0020 2019-11-21/05:36