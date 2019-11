Im US-Repräsentantenhaus gehen am Donnerstag (15 Uhr MEZ) die öffentlichen Anhörungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump weiter. Befragt werden eine frühere Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrates, Fiona Hill, und ein Mitarbeiter der US-Botschaft in der Ukraine, David Holmes.

Am Mittwoch hatte ein wichtiger Zeuge - der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland - Trump belastet und zentrale Vorwürfe der Demokraten gegen den Präsidenten untermauert. Er sagte aus, er habe im Umgang mit der Ukraine auf ausdrückliche Anordnung Trumps mit dessen persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Giuliani habe ein "Quid pro quo" - also eine Gegenleistung - für ein Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus verlangt, sagte Sondland. Trump hat ein stets dementiert, dass es ein "Quid pro quo" mit Kiew gegeben habe.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus treiben Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) gegen Trump voran. Sie werfen ihm vor, sein Amt missbraucht zu haben, um die ukrainische Regierung dazu zu drängen, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Demnach sollte Kiew Ermittlungen ankündigen, die seinem politischen Rivalen Joe Biden hätten schaden können. Es besteht der Verdacht, dass Trump Militärhilfe an die Ukraine als Druckmittel einsetzte, um die gewünschten Ermittlungen zu erreichen.

Trump hatte Selenskyj in einem Telefonat am 26. Juli zu Ermittlungen gegen den Sohn Bidens ermuntert. Der Botschaftsmitarbeiter Holmes hatte in einer nicht-öffentlichen Aussage berichtet, er habe bei einem Mittagessen mit Sondland in Kiew am 26. Juli ein Telefonat des Botschafters mit Trump mitgehört. Trump habe dabei gefragt, ob Selenskyj Ermittlungen in die Wege leiten werde. Sondland habe geantwortet: "Er wird es tun." Er habe hinzugefügt, Selenskyj werde alles tun, "um was Sie ihn bitten". Trump hatte bestritten, dass es diese Unterhaltung gab. Sondland hatte am Mittwoch jedoch bestätigt, dass das Telefonat stattfand./jac/DP/zb

