Der Wirtschaftsrat der CDU hat die Partei aufgerufen, sich nach den teils verheerenden Verlusten bei Wahlen inhaltlich wieder breiter aufzustellen - unter Einbeziehung aller zugkräftigen Persönlichkeiten. "Inhalte werden immer durch starke Personen vermittelt", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb müsse die CDU solche Persönlichkeiten einbinden und sich trauen, eigene Antworten zu den brennenden Fragen zu geben in der Wirtschafts- und Sozialpolitik wie auch zur inneren und äußeren Sicherheit.

Mit Blick auf die anhaltenden Personaldebatten in der CDU - auch über den Vize-Präsidenten des Wirtschaftsrats, Friedrich Merz, sagte Steiger, der Parteitag am Freitag und Samstag in Leipzig sei ein inhaltlicher und kein Wahlparteitag.

Merz habe seine Kommentierungen - unter anderem zur Regierungsarbeit und zur CDU - erst nach der Thüringen-Wahl vom 27. Oktober gemacht. "Davor hat er sich an vielen Stellen als CDU-Politiker eingebracht, um ein noch schlechteres Ergebnis zu verhindern", argumentierte Steiger. Die Debatte über schlechte Umfragewerte und viele Fehlentscheidungen der vergangenen Zeit "soll jetzt abgeblockt werden". Und "einige Kritiker von Friedrich Merz wollen nur ein Weiterso und finden sich mit Ergebnissen unter 30 Prozent ab".

Steiger hielt der CDU vor: "Die innere Schere im Kopf, nur nicht SPD, Grüne und Linke mit klaren Aussagen zu provozieren oder vorauseilend bei allem schon Kompromisse der großen Koalition mitzudenken, ist leider noch zu oft spürbar." Offensichtlich auch mit Blick auf den Politikstil von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte er: "Wir müssen festhalten, dass das Profil der CDU durch die Fehlentscheidungen der Vergangenheit und die Gießkannenpolitik der großen Koalition schwer gelitten hat."/rm/bk/DP/zb

