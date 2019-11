Die Fachtagung für temperatur-geführte Logistik ist in den Terminkalendern der Logistikexperten längst eine feste Größe. Der attraktive Mix aus Fachvorträgen zu top-aktuellen Themen und spannende Unternehmensbesichtigungen machen das Kälteforum so beliebt. Zudem schätzen die Teilnehmer den persönlichen und fachlichen Austausch mit ihren Kollegen. Das Highlight eines jeden Kälteforums ist der kommunikative Netzwerkabend. In der integrierten Fachausstellung nutzten 16 Unternehmen aus den Bereichen Bauen, Energie, IT und Technik rund um die TK-Wirtschaft die Gelegenheit, ihr Leistungsportfolio zu präsentieren.

Das Kälteforum 2019 wurde von den Verbandsgeschäftsführern Dr. Sabine Eichner (dti) und Jan Peilnsteiner (VDKL) eröffnet und im Wechsel moderiert.

Anschließend vermittelte der Vortrag von Dr. Dirk Zantow, Geschäftsführer SCM bei bofrost*, den Teilnehmern Einblicke in die ganzheitliche Logistik des Heimdienstgeschäfts und stellte effiziente Konzepte für die "letzte Meile" vor. "Unsere mehr als 6.000 festangestellten Verkaufsfahrer - davon gut 3.000 in Deutschland - sind in erster Linie Verkäufer und keine Fahrer", so Zantow. "Unser Geschäft wird von Menschen gemacht, zuhause bei unseren Kunden", erläuterte er die Besonderheit des Heimdienstgeschäfts.

Nachhaltigkeit gehöre zur DNA der Logistik bei bofrost*: dies fängt bei verbrauchs-optimierten Fahrzeugen und optimierter Tourenplanung nach dem Perlenschnur-Prinzip an und geht weiter über den Einsatz natürlicher Kältemittel und regenerativer Energien an den Zentrallagerstandorten. Seit April 2019 hat bofrost* für den Auslieferservice ein E-Tiefkühlfahrzeug im täglichen Einsatz, das auf der Basis des Street-Scooters selbst an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst wurde. Bereits seit 2008 sammelt bofrost* Erfahrungen mit alternativen Antrieben und ist so auch ein Vorreiter in der Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...