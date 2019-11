FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJOHB XFRA BMG5150J1577 JOHNSON EL.HLDGS HD-,05 0.020 EUR506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. 0.102 EURDCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 0.577 EURAGH XFRA US01748X1028 ALLEGIANT TRAVEL DL-,001 0.633 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.061 EURHRS XFRA US5024311095 L3HARRIS TECHS INC.DL-,01 0.678 EUR8SDA XFRA MHY7545W1259 SEADRILL PARTNERS LLC UTS 0.009 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.449 EURBB1 XFRA US0684631080 BARRETT BUS. SVCS DL-,01 0.271 EURPEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.290 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.024 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.005 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.118 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.039 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.153 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.030 EURBMN XFRA LU1072616219 B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 0.031 EURG6O XFRA BMG383271050 GEOPARK LTD. DL -,001 0.037 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EURH0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. PLC -,10 0.014 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.027 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.081 EUR1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05 0.016 EUR1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.154 EURDYT1 XFRA US26817Q8868 DYNEX CAPITAL INC. DL-,01 0.136 EUR