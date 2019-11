FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTH6P XFRA US4040301081 H+E EQUIPMENT SERV.DL-,01 0.249 EURMBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.024 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.520 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.570 EURBZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.079 EURSWA XFRA DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N 0.500 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.136 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.054 EURGJ7 XFRA BMG9316Y1084 VALUETRONICS HLDGS DL-,10 0.007 EUR3L1 XFRA US5663301068 MARCUS CORP. DL 1 0.145 EURFH9K XFRA DE0008023565 FDS F. STIFT. INVESCO 1.150 EURS0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.090 EUR1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.235 EURM3AP XFRA DE000A0MS734 LUPUS ALPHA RETURN R 0.190 EURH221 XFRA US84790A1051 SPECTR.BRANDS HLDG DL-,01 0.380 EUR25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.181 EURSYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 0.113 EURSQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.543 EURS0K XFRA CA8585221051 STELCO HLDGS INC. 0.068 EUR