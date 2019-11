Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences legt israelischer Landesbehörde Pläne für die Cannabisanlage vor DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences legt israelischer Landesbehörde Pläne für die Cannabisanlage vor 21.11.2019 / 07:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Isracann Biosciences legt israelischer Landesbehörde Pläne für die Cannabisanlage vor Vorbereitung und Planung sind der Schlüssel für eine rasche Genehmigung VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 21. November 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den europäischen Export zu werden. Das Unternehmen hat der israelischen Landesbehörde (Raeshoot Mekarka'ei Yisrael), der für die Nutzung der nationalen Landesreserven zuständigen Behörde, die Architektur-, Agrar- und Sicherheitspläne vorgelegt. Die Vorlage enthält detaillierte Architekturpläne, die das Land, den Grundriss und die Nutzung der Anlage, die agronomischen Tätigkeiten, die Umweltauswirkungen und fast 90 % eines vorgeschlagenen Sicherheitsplans umfassen, für dessen Fertigstellung lediglich die endgültige Genehmigung der Landnutzung erforderlich ist. Darryl Jones, CEO des Unternehmens, merkt an: "Die Zusammenarbeit mit unseren verschiedenen professionellen Beratern hat unsere Vorlage beschleunigt und wir werden darauf hingewiesen, dass dies völlig im regulatorischen Rahmen liegt. Wir sind durch die bisherigen Bemühungen unserer Berater vor Ort erfreut, da sie sorgfältig daran gearbeitet haben, die Dokumentation noch schneller als erwartet zusammenzustellen und zu liefern. Es ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, dem Architektenteam von AgroPlan Ltd., den Sicherheitsexperten von A.R. Factor Group und den Agronomen von LinC bei Growing Smart Ltd. für ihre Liebe zum Detail und ihre allgemeine Hilfe bei der Beschleunigung unserer Vorlage zu danken. Wir erwarten in Kürze eine Mitteilung, die zu den Genehmigungen und Zulassungen für den ersten Spatenstich an unserer geplanten 230.000 Quadratfuß großen zweckbestimmten Produktionsanlage in Israel führen wird." Ferner berichtet das Unternehmen, dass Herr Matt Chatterton als Vice President of Operations begrüßt wird. Herr Chatterton verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Design, Entwicklung und Ausführung in einer Vielzahl von Projekten und Herstellungsbetrieben. Seine Expertise umfasst Projektmanagement, Anlagenmanagement, Logistik, Verfahren und Abläufe auf der Angebotsseite bei einer Reihe internationaler Fertigungsbetriebe in Kanada, China, Bulgarien, auf den Philippinen und jetzt in Israel. Zu seinen Aufgaben bei Isracann gehört die Betreuung des Anlagendesigns, des Ausbaus und der operativen Umsetzung, beginnend mit dem ersten Anbaubetrieb und schließlich werden seine Aufgaben die Herstellungs-, Formulierungs- und Vertriebssteuerung umfassen. Herr Chatterton ist ein professioneller Ingenieur und Absolvent der kanadischen Queens University mit einem Master-Abschluss in chemischer Verfahrenstechnik (2004). "Wir heißen Matt an diesem kritischen Punkt des Wachstums willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm beim Aufbau dieses aufregenden Unternehmens," sagte CEO Jones. "Unser Team wächst schnell und Matt bringt umfassende operative Erfahrung und Einsichten mit, von denen wir stark profitieren werden. Die heutigen Neuigkeiten in Bezug auf unsere Vorlage bei der Behörde zur Landnutzung und die Einstellung von Matt sind wesentliche Elemente unseres strategischen Erfolgsplans, der darauf abzielt, ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, das unseren Partnern und Aktionären einen Mehrwert bietet. Wir liegen zu 100 % im Zeitplan und sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden sie bekannt geben." IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 