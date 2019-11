Die aktuell längste Serie: Microsoft mit 9 Tagen Plus in Folge (Performance: 4.39%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Mittwoch Home24 mit 13,81% auf 5,68 (483% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 23,46%) vor Aurora Cannabis mit 12,82% auf 2,64 (149% Vol.; 1W -25,63%) und Epigenomics mit 5,88% auf 1,35 (253% Vol.; 1W 32,35%). Die Tagesverlierer: Rheinmetall mit -7,05% auf 96,02 (373% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,82%), Noble Corp plc mit -4,76% auf 1,00 (68% Vol.; 1W -13,04%), Medigene mit -4,40% auf 5,43 (104% Vol.; 1W -6,06%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (46036,82 Mio.), HSBC Holdings (43438,13) und Rio Tinto (28677,72). Umsatzausreisser nach ...

