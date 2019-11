Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Inmitten der angespannten Lage in Hongkong hat der US-Kongress zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der dortigen Demokratiebewegung beschlossen. Handelsprivilegien der USA für Hongkong müssen nun regelmäßig überprüft werden. Falls die "Grundfreiheiten" in der chinesischen Sonderverwaltungszone unterdrückt werden, könnten die USA Hongkong die Handelsprivilegien auch entziehen. Außerdem sind Maßnahmen vorgesehen, die den Verkauf von Tränengas, Gummigeschossen und anderen Geräten verbieten, die von Sicherheitskräften gegen die Demonstranten der Demokratiebewegung eingesetzt werden können. US-Präsident Donald Trump muss die Gesetze noch unterzeichnen. Der republikanische Abgeordnete Kevin McCarthy bezeichnete den Beschluss als Warnung an Peking.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Thyssenkrupp ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 (per 30.September) trotz leichten Wachstums noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Nach Anteilen Dritter verbuchte Thyssen einen Nettoverlust von 304 Millionen Euro - fünf Mal mehr als vor Jahresfrist. Eine Dividende soll es nicht geben. Neben hohen Kosten für die laufende Sanierung sowie Rückstellungen für eine erwartete Kartellstrafe ist wie im Sommer angekündigt auch die schwache operative Geschäftsentwicklung dafür verantwortlich. So brach das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 44 Prozent auf 802 Millionen Euro ein. 2019/20 wird sich die Situation nicht verbessern. Thyssenkrupp rechnet mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau, weil sich die Entwicklung im Stahl und im Werkstoffhandel anders als in den Industriegeschäften verschlechtern dürfte. Die neue Vorstandschefin Martina Merz kündigte an, konsequenter als bisher die Leistungsfähigkeit einzelner Geschäftsbereiche ins Visier zu nehmen.

Die Entscheidung über das lukrative Geschäft mit Aufzügen und Fahrtreppen von Thyssenkrupp wird sich noch bis weit in das nächste Jahr hinziehen. Voraussichtlich im ersten Quartal soll eine fundierte Entscheidung fallen, welche Option - Verkauf oder Börsengang - primär verfolgt wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale,

Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz)

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Lufthansa AG und Verdi, Tarifverhandlungen bei

der Catering-Sparte LSG Sky Chefs

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 08:45 Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 99 zuvor: 99 - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 217.000 zuvor: 225.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 5,0 zuvor: 5,6 - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) PROGNOSE: -7,4 zuvor: -7,6 - US 16:00 Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 0,60-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 Auktion 3,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2066 im Volumen von 3 bis 4 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2024 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2025 im Volumen von 7 Mrd bis 8,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2025 im Volumn von 15 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2030 im Volumen von 10 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 10 Mrd HUF 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2028 Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2029 Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1 Mrd bis 1,5 Mrd EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.099,00 -0,53 S&P-500-Future 3.105,00 -0,13 Nikkei-225 23.038,58 -0,48 Schanghai-Composite 2.897,54 -0,46 +/- Ticks Bund -Future 171,10 -8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.158,14 -0,48 DAX-Future 13.127,00 -0,55 XDAX 13.129,23 -0,54 MDAX 27.215,30 -0,29 TecDAX 3.005,29 -0,49 EuroStoxx50 3.683,88 -0,34 Stoxx50 3.316,97 -0,48 Dow-Jones 27.821,09 -0,40 S&P-500-Index 3.108,46 -0,38 Nasdaq-Comp. 8.526,73 -0,51 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,18 +24

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Konsolidierung geht in eine weitere Runde. DAX und Euro-Stoxx-50 werden am frühen Morgen deutlicher im Minus und nur knapp über den Tiefstständen vom Mittwoch gestellt. Dabei schwappt die Schwäche der asiatischen Börsen nach Europa über. "Die Hoffnungen auf eine schnelle Lösung des Handelsstreits verflüchtigen sich", so ein Händler. Laut Medienberichten ist ein so genannter Phase-1-Deal zwischen den USA und China möglicherweise erst im kommenden Jahr zu erwarten. Marktteilnehmer fürchten auch, dass die Beziehung der beiden Großmächte und damit auch die Handelsgespräche zunehmend unter der Entwicklung in Hongkong leiden. Der US-Kongress hat sich nun mit zwei Gesetzentwürfen auf die Seite der Demokratie-Bewegung und damit gegen die offensichtlich von Peking gesteuerte Exekutive der Stadt gestellt.

Rückblick: Etwas leichter - Zunehmend zum wieder stärker kursdrückenden Faktor wird der sich hinziehende US-chinesische Handelsstreit. Sage verloren 3 Prozent. Händler verwiesen auf den Margenrückgang im vergangenen Geschäftsjahr. Der britische Einzelhändler Kingfisher verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen. Der Kurs knickte um 7,1 Prozent ein. Aviva gaben 3,5 Prozent nach: Hier enttäuschten Aussagen zum erwarteten Barmittelzufluss.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für Wirecard ging es um 3,3 Prozent nach unten nach einem Bericht, wonach Wirtschaftsprüfer der Singapur-Tochter das Testat für eine frühere Jahresbilanz verweigert haben. Wirecard reagierte darauf mit der Aussage, dass alle Veröffentlichungspflichten ordnungsgemäß eingehalten worden seien. Lufthansa verloren 2,5 Prozent, gedrückt vom Scheitern der Schlichtungsgespräche mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO und nun wieder drohender Streikgefahr. Bei Rheinmetall kamen Aussagen vom Kapitalmarkttag zu sinkenden operativen Margen im Autogeschäft nicht gut an. Rheinmetall verloren 7,1 Prozent. Im SDAX stiegen Dermapharm nach gut aufgenommenen Geschäftszahlen um 2,5 Prozent. Vapiano zeigten sich nach dem Zahlenausweis volatil und schlossen letztlich mit einem Minus von 2 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz gab es bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten.

USA / WALL STREET

Leichter - Die Stimmung bei den Anlegern war von Vorsicht geprägt. Zum einen weil der Markt nahe den Rekordniveaus als anfällig für Rücksetzer gilt, zum anderen, weil die Skepsis hinsichtlich eines Erfolgs der Handelsgespräche zwischen Washington und Peking wächst. Medienberichte, wonach ein Teilabkommen bis Jahresende möglicherweise nicht erreicht wird, verstärkten die Abwärtsbewegung. Zudem dürften die US-Initiativen zur Unterstützung der "Menschenrechte und Demokratie" in Hongkong das Verhandlungsklima verschlechtern. Urban Outfitters brachen um 15,2 Prozent ein, nachdem die Gewinn- und Umsatzerwartungen verfehlt wurden. Lowe's rückten um 3,9 Prozent vor, gestützt von einer angehobenen Prognose. Kräftig nach oben um 14,1 Prozent ging es für Target. Der Einzelhändler hatte erneut steigende Umsätze vermeldet und de Gewinnausblick angehoben. Boeing stiegen um 1,1 Prozent. Positiv aufgenommen wurde hier, dass das US-Außenministerium den Verkauf von 36 Apache-Hubschraubern an Marokko genehmigt hat. Die Aktie legte 1,1 Prozent zu.

Steigende Anleihekurse aufgrund der Vorsicht der Anleger drückten die Zehnjahresrendite um 5,3 Basispunkte auf 1,73 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1076 -0,0% 1,1077 1,1065 -3,4% EUR/JPY 120,25 +0,1% 120,87 120,26 -4,4% EUR/CHF 1,0973 +0,0% 1,1025 1,0982 -2,5% EUR/GBR 0,8567 -0,0% 0,8975 0,8568 -4,8% USD/JPY 108,56 +0,1% 107,74 108,68 -1,0% GBP/USD 1,2929 +0,0% 1,2500 1,2915 +1,3% USD/CNH 7,0429 -0,0% 7,0443 7,0363 +2,5% Bitcoin BTC/USD 8.070,76 -0,05 8.578,75 8.117,26 +117,0%

