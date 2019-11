Es gab sie, die Phase der Zinserhöhungen durch die Notenbank, allerdings nur in den USA. Und sie währte kurz. Ein Blick auf die Bilanzsumme zeigt, wie sie wieder steil ansteigt. Das hat Folgen für die Börse.

So unspektakulär, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen, sollte der Bilanzabbau der US-Notenbank Fed vonstattengehen. So hatte es die damalige Fed-Chefin Janet Yellen 2017 gesagt, als sie das einmalige Experiment startete, dem Wirtschaftskreislauf monatlich Milliarden Dollar zu entziehen. Zwei Jahre hat die Fed durchgehalten, die Bilanzsumme von 4,5 auf 3,8 Billionen Dollar verkürzt.

Doch seit September geht es wieder in die andere Richtung: Binnen zwei Monaten wuchs die Notenbank-Bilanz um 280 Milliarden Dollar. Bei der Europäischen Zentralbank (EZB) konnte ohnehin nie von einem Abbau die Rede sein. Zwar stoppte die Notenbank der Eurozone 2019 zunächst ihr Anleiheankaufprogramm, das ihr Papiere für 2650 Milliarden Euro in die Bilanz spülte und die Bilanzsumme zum Hoch am 25. Januar 2019 auf knapp 4709 Milliarden Euro aufpumpte. Doch da die EZB fällige Zinskupons unverdrossen reinvestierte, schmolz auch die Bilanz nicht ab. Aktuell liegt der Bestand bei 4692 Milliarden Euro und damit nur wenig unter dem Allzeithoch vom Januar. Das wird bald übertroffen, denn die EZB reinvestiert nicht nur weiter Zinskupons, sondern kauft seit Beginn des Monats November wieder an: mit einer Rate von bis zu 20 Milliarden Euro pro Monat. Vorerst. Experten wie Christoph Rieger, Chefanalyst für Rentenmärkte bei der Commerzbank, erwarten eine weitere Ausweitung des Ankaufsprogramm auf 30 Milliarden Euro vom kommenden Frühjahr an.

Deutlich spürbare Folgen an den Märkten

Schon heute sind die Folgen des Kaufrauschs deutlich spürbar. 2016, kurz nach dem Start des ersten Anleihekaufprogramms, fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erstmals in den negativen Bereich. Doch erst seit März 2019 handelt die wichtigste Anleihe im Euro-Raum dauerhaft ...

