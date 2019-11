Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Mittwoch überwog bei den Anlegern der Pessimismus. Die Mehrheit glaubte nicht daran, dass es bald zur Einigung im Handelsstreit USA/China kommen wird. Deshalb ging es auch für den DAX abwärts. Er gab 0,5 Prozent ab und schloss bei 13.158 Punkten. Marktidee: Euro-Bund-Future. Der Euro-Bund-Future bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach einer Trendbeschleunigung markierte er Mitte August ein Rekordhoch. Seitdem befindet er sich im Korrekturmodus. Ausgehend vom 4-Monats-Tief auf das er am 08. November fiel, initiierte der Wert eine Erholungsrally.