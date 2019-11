Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Heineken -0,66% auf 93,16, davor 10 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 89,82 auf 93,78), Wacker Chemie +0,45% auf 63, davor 8 Tage im Minus (-13,11% Verlust von 72,18 auf 62,72), TECDAX -0,49% auf 3005,29, davor 7 Tage im Plus (3,37% Zuwachs von 2921,44 auf 3019,98), Oberbank AG VZ 0% auf 91, davor 7 Tage ohne Veränderung , Philips -0,04% auf 41,09, davor 5 Tage im Plus (3,34% Zuwachs von 39,77 auf 41,1), Sixt +0,36% auf 83,25, davor 5 Tage im Minus (-11,94% Verlust von 94,2 auf 82,95), voestalpine +0,85% auf 23,72, davor 5 Tage im Minus (-6,48% Verlust von 25,15 auf 23,52), Immofinanz 0% auf 24,8, davor 4 Tage im Plus (2,69% Zuwachs von 24,15 auf 24,8), EUR/USD Spot -0,05% auf 1,107, davor 4 Tage im Plus (0,64% Zuwachs von 1,1 auf 1,11), Deutsche ...

