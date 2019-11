Borussia Dortmund und PUMA verlängern ihre Partnerschaft bis 2028 DGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag Borussia Dortmund und PUMA verlängern ihre Partnerschaft bis 2028 21.11.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Sportunternehmen PUMA haben eine Einigung über eine langfristige Verlängerung ihrer Partnerschaft bis zum 30.06.2028 erzielt. Die Ausweitung der bestehenden Ausrüstungs- und Werbekooperation zwischen beiden Unternehmen ist für den BVB ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Positionierung als ein Spitzenclub der Bundesliga und unter den Top15 Clubs in Europa. Die Zusammenarbeit zwischen dem zuschauerstärksten Club im europäischen Vereinsfußball und Ausrüster PUMA begann bereits vor sieben Jahren. Mit der Raubkatze auf dem Trikot erreichte der BVB 2013 das Champions-League-Finale in London und gewann 2017 im Berliner Olympia-Stadion den DFB-Pokal. Borussia Dortmund und PUMA teilen dieselbe Philosophie von intensivem Fußball und emotionalem Fan-Erlebnis. Beide Parteien möchten gemeinsam der bisherigen Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren weitere erfolgreiche Kapitel hinzufügen. Dortmund, den 21. November 2019 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations --------------------------------------------------------------------------- 21.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 918209 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 918209 21.11.2019 ISIN DE0005493092 AXC0107 2019-11-21/09:00