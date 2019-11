Die Stimmung in den französischen Unternehmen ist im November stabil geblieben. Das Geschäftsklima stagnierte bei 105 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Analysten hatten damit gerechnet.

Etwas besser war die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe. Der Indikator für den Dienstleistungssektor blieb stabil, während er sich im Bausektor leicht verschlechterte./bgf/jkr/fba

AXC0110 2019-11-21/09:03