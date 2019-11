Frist für Alitalia läuft ab - Minister verhalten optimistisch ASMALLWORLD AG schliesst eine globale Partnerschaft mit Hyatt LVMH lässt bei Tiffany nicht locker - Angebot erhöht Ryanair muss Spanierin Gebühren fürs Handgepäck zurückerstatten JDC Group AG: Umsatzwachstum von 20 Prozent führt zu Ergebnissprung Heidelberg fokussiert stärker auf Kernaktivitäten und veräußert den Bereich Hi-Tech Coatings an ICP Group / USA Markus Enzelberger, Forschungsvorstand von MorphoSys , erklärt seinen Rücktritt NFON AG: NFON AG bestätigt vorläufige Zahlen für die ersten 9 Monate 2019 USU Software AG: USU passt Prognose an Thyssenkrupp streicht Dividende und erwartet höhere Verluste Umsatzwachstum in Kernmärkten lässt Margen von Vita 34 weiter steigen Guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...