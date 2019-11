Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Jahreszahlen und Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der Industriekonzern bleibe in schwierigem Fahrwasser und stehe vor harten Zeiten, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bemängelte, dass der für 2019/20 angepeilte freie Cashflow (FCF) sogar noch unter dem negativen FCF des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018/19 liege./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 07:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

