Fed-Protokoll: Notenbanker besorgt um Handel und globales Wachstum

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 29. und 30. Oktober, bei der die Zinsen das dritte Mal in diesem Jahr gesenkt wurden, ihrer Sorge um das Wachstum Ausdruck verliehen. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorging, fürchteten sie, dass Schwächen bei der Industrieproduktion, im Handel und bei den Investitionen das Wirtschaftswachstum gefährden könnten, indem die Unternehmen weniger Mitarbeiter einstellen und die Verbraucher weniger Geld ausgeben.

Steuereinnahmen legen im Oktober weiter zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Oktober wieder gestiegen, nachdem sie schon im August und September zugelegt hatten. Im Oktober nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent zu, gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Bund verbuchte 1,7 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 21,8 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 22,3 Milliarden Euro um 2,2 Prozent mehr an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im Oktober auf rund 49,8 Milliarden Euro.

Bertelsmann Stiftung: Steuermittel und höherer Beitrag für Pflegeversicherung

Die Finanzierung der Sozialen Pflegeversicherung sollte nach Ansicht der Bertelsmann Stiftung umgebaut werden, um eine generationengerechte Lastenteilung zu ermöglichen. Anderenfalls drohe eine Anhebung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung von heute 3,05 Prozent auf 4,6 Prozent im Jahr 2050, für die besonders die jüngere Generation gerade stehen müsste.

Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara festgenommen

Ein für die deutsche Botschaft in Ankara tätiger Anwalt ist wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Medienberichten zufolge war er beauftragt, in der Türkei Informationen für Asylverfahren von türkischen Staatsbürgern in Deutschland einzuholen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die Inhaftierung des Mannes sei "nicht nachvollziehbar". Die Bundesregierung befürchtet, dass sensible Daten in die Hände der türkischen Behörden gelangt sein könnten.

Donald Tusk zu neuem EVP-Chef gewählt

Der scheidende EU-Ratspräsident Donald Tusk ist zum neuen Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt worden. Die Delegierten der konservativen EVP, der auch die Unionsparteien angehören, wählten den Polen auf ihrem Parteitag in Zagreb. Laut EVP erhielt Tusk 93 Prozent der Stimmen. Der 62-jährige Tusk übernimmt das Amt seines Vorgängers Joseph Daul am 1. Dezember. Am Tag zuvor endet Tusks Amtszeit als EU-Ratspräsident. Daul war sechs Jahre lang EVP-Vorsitzender.

Gericht: Ungarn muss sich für Flüchtlings-Umfrage entschuldigen

Die ungarische Regierung muss sich wegen der "irreführenden und falschen" Darstellung von Fakten über eine Flüchtlingshilfsorganisation öffentlich entschuldigen. Das urteilte Ungarns oberster Gerichtshof, wie die betroffene Organisation Ungarisches Helsinki-Komitee mitteilte. Demnach kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Regierung des rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban mit einer Meinungsumfrage 2017 dem Ruf des Komitees geschadet habe.

Europäische Länder im UN-Sicherheitsrat lehnen US-Kurswechsel in Israelpolitik ab

Die europäischen Länder im UN-Sicherheitsrat haben den Kurswechsel der USA hinsichtlich der israelischen Siedlungspolitik kritisiert. Jede Siedlungsaktivität verstoße gegen internationales Recht und unterlaufe die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung und damit die Aussicht auf dauerhaften Frieden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Belgiens, Frankreichs, Großbritanniens und Polens.

Netanjahu-Kontrahent Gantz mit Regierungsbildung in Israel gescheitert

In Israel ist der Chef der Liste Blau-Weiß, Benny Gantz, mit seinen Bemühungen zur Bildung einer Regierung gescheitert. Gantz, Kontrahent von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, habe Staatspräsident Reuven Rivlin darüber informiert, dass er keine Regierung bilden könne, erklärte die Liste Blau-Weiß. Rivlin hatte Gantz mit der Regierungsbildung beauftragt; die Frist dafür endet in der Nacht zum Donnerstag.

Israel schließt mehrere palästinensische Einrichtungen in Ost-Jerusalem

Die israelischen Behörden haben mehrere palästinensische Einrichtungen im Ostteil Jerusalems geschlossen. Wie die Betroffenen der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, zählen zu den für sechs Monate geschlossenen Einrichtungen das Büro des Senders Palestine TV, eine Moschee, ein Gesundheitszentrum und eine Niederlassung des palästinensischen Bildungsministeriums. Der Büroleiter dieser Niederlassung wurde demnach festgenommen und eine Korrespondentin von Palestine TV verhört.

Brisante Aussage von US-Botschafter zu Trumps Ukraine-Affäre

Neue brisante Aussage zur Ukraine-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump: Der Spitzendiplomat Gordon Sondland hat bei einem öffentlichen Auftritt im Kongress bestätigt, dass Trump die Ukraine massiv unter Druck gesetzt hat, um dortige Ermittlungen gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden, seinen potenziellen Herausforderer bei der Wahl 2020, zu erreichen. Sowohl ein Empfang des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus als mutmaßlich auch die Auszahlung einer Militärhilfe in Höhe von fast 400 Millionen Dollar seien von einer ukrainischen Ankündigung solcher Ermittlungen abhängig gemacht worden.

US-Regierung gewährt Ausnahmen für Huawei-Verträge

Die US-Regierung hat einigen US-Zulieferern von Huawei Technologies Co die Erlaubnis erteilt, Lieferungen an den chinesischen Telekommunikationsriesen wieder aufzunehmen. Damit wurden die Exportbeschränkungen gelockert, während die US-Verhandlungsführer weiter um den Abschluss einer ersten Phase eines Handelsabkommens ringen, wie es aus dem Handelsministerium hieß.

US-Kongress beschließt Gesetze für Hongkonger Demokratiebewegung

Inmitten der angespannten Lage in Hongkong hat der US-Kongress zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der dortigen Demokratiebewegung beschlossen. Das Repräsentantenhaus stimmte fast einstimmig für die Gesetzesvorlagen, die am Vortag vom Senat beschlossen worden waren. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong gibt es seit sechs Monaten Massenproteste, die immer häufiger in Gewalt umschlagen.

US-Demokraten kritisieren Trump und streiten über Gesundheitspolitik

Geeint in ihrer Kritik an US-Präsident Donald Trump, aber gespalten in Fragen wie der Gesundheitspolitik: Die wichtigsten Präsidentschaftsbewerber der oppositionellen Demokraten sind inmitten der sich zuspitzenden Ukraine-Affäre in ihrer fünften TV-Debatte gegeneinander angetreten. Sie verurteilten geschlossen Trumps Versuche, Kiew mit massivem Druck zu Ermittlungen gegen Ex-Vizepräsidenten Joe Biden zu drängen. Erneut wurden aber Gräben zwischen Vertretern der politischen Mitte und des linken Lagers deutlich.

Kanadas Premierminister stellt neues Kabinett vor

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat am Mittwoch sein neues Kabinett vorgestellt. Die frühere Außenministerin Chrystia Freeland ist nun Vize-Premierministerin und zuständig für die Verständigung zwischen der Regierung und den einzelnen Provinzen. Insgesamt gehören dem Kabinett 36 Mitglieder an. Freelands Posten übernahm François-Philippe Champagne, der zuvor Minister für Infrastruktur und internationalen Handel war.

Laos und Thailand von Erdbeben erschüttert

Die Grenzregion zwischen Laos und Thailand ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Der Erdstoß der Stärke 6,1 ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstagmorgen. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Die Erschütterungen waren demnach auch in der mehr als 700 Kilometer entfernten thailändischen Hauptstadt Bangkok zu spüren.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Nov 100 (Okt: 99)

Frankreich/Geschäftsklima Nov PROGNOSE: 99

Singapur BIP 3Q annualisiert rev. +2,1% gg Vorquartal (vorläufig +0,6%)

Singapur BIP 3Q rev. +0,5% gg Vorjahr (vorläufig +0,1%)

November 21, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

