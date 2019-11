Die Zukunft der Fortbewegung auf unseren Straßen wird zunehmend automatisiert und autonom. Ein Großteil der heute neu zugelassenen Autos besitzt bereits Advanced-Driver-Assistenz-Systeme (ADAS), um beispielsweise den Abstand zum Vordermann automatisch zu regeln oder um im Fall der Fälle eine Notbremsung durchzuführen.

Die technologische Weiterentwicklung hilft schon heute dabei, viele Unfälle mit Blechschaden oder Schlimmerem zu vermeiden. Und sollten die physikalischen Grenzen überschritten sein, sodass eine Berührung nicht mehr zu verhindern ist, dann verringern die Assistenzsysteme zumindest die negativen Auswirkungen des Zusammenstoßes.

Bei der kontinuierlichen Zunahme des Straßenverkehrs sind Assistenzsysteme ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Da menschliches Versagen immer noch Unfallursache Nummer eins ist, kann die zunehmende Ausstattung von Fahrzeugen mit Unterstützungsfunktionen eine Abmilderung der Unfallfolgen bewirken. Die zunehmende Verbreitung von Assistenzsystemen lässt hoffen, dass aufgrund der höheren Stückzahlen die Preise sinken und die Verbreitung weiter zunimmt.

Was geschieht beim Sensorausfall?

Selbstverständlich liegt bei Fahrzeugen mit Assistenzsystemen die Verantwortung vollumfänglich beim Fahrer. Er wird durch die Technik unterstützt, ist aber für die korrekte und unfallfreie Durchführung der Fahraufgabe verantwortlich. Bei autonomen oder teilautonomen Fahrzeugen ist der Fahrer von dieser Verantwortung ganz oder zeitweise entbunden. Das bedeutet, dass das Fahrzeug beim Auftreten eines Problems, wie beispielsweise die Beschädigung eines Lidar-Sensors durch Steinschlag, einen sicheren Zustand erreichen können muss. Dies kann bei teilautonomen Fahrzeugen die Übergabe der Fahraufgabe an den Fahrer sein. Reagiert dieser jedoch nicht rechtzeitig, dann muss das Fahrzeug mithilfe der restlichen Sensorik beispielsweise einen sicheren Nothalt am Fahrbahnrand durchführen können.

Bereits an diesem einfachen Szenario wird deutlich, dass autonome Fahrzeuge viel höhere Anforderungen an die Sensorik und die Datenverarbeitung im Fahrzeug stellen. Fällt ein Sensor aus, müssen ihn die anderen Sensoren ausgleichen können. Neben einem klaren Sensordefekt gibt es eine Vielzahl von Einflüssen auf die Sensoren, die die Brauchbarkeit der Daten in Frage stellen können. Zum einen hat jede Sensortechnologie ihre Stärken und Schwächen. Damit die Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung und der Bewegungen der anderen Verkehrsteilnehmer bei allen Licht- und Wetterbedingungen zuverlässig funktioniert, sind die Daten verschiedener Sensoren intelligent miteinander zu kombinieren.

Zum anderen verschmutzen die Sensoren, sodass die Daten schlechtere Ergebnisse bei der Objekterkennung liefern. Oder ein kleiner Parkrempler eines nicht-autonomen Autos verstellt die Ausrichtung eines Sensors. Durch den Vergleich von Objektdaten unterschiedlicher Sensoren lassen sich Abweichungen erkennen und bewerten. Die Kombination mehrerer, technologisch verschiedener Sensoren erhöht die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit des autonomen Fahrzeugs insgesamt.

