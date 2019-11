Der deutsche Leitindex bewegt sich weiter in die Verlustzone. Thyssen-Krupp stellt seine Aktionäre auf eine anhaltende Durststrecke ein - die Aktie verliert deutlich.

Der Aufwärtstrend des wichtigsten deutschen Aktienindex hat vorerst ein Ende gefunden. Zum Start in den Handelstag verzeichnete der Dax erneut Kursverluste: Mit einem Minus von 0,5 Prozent startete er bei 13.087 Zählern in den frühen Donnerstagshandel. Schon am Vortag war das Börsenbarometer in die Verlustzone gerutscht. Am Mittwoch war er mit 0,48 Prozent bei 13.158 Punkten tiefer aus dem Handel gegangen. Der Index entfernt sich gerade also weiter von seinem erst kürzlich markierten Jahreshoch von 13.374 Zählern, das er an diesem Dienstag erreicht hatte.

An den Börsen dürfte an diesem Donnerstag vor allem das US-Geschehen für Bewegung sorgen. Am Nachmittag veröffentlicht die Federal Reserve Bank das Konjunkturbarometer, zudem stehen die US-Frühindikatoren auf der Agenda.

Für Anleger ist das ein wichtiger Termin, denn sie erhoffen sich weitere Hinweise auf die US-Geldpolitik. Insgesamt signalisiert die US-Notenbank zwar dauerhaft niedrige Zinsen und viel Liquidität. Für Unternehmenspapiere sind das gute Bedingungen - ebenso für weitere Kursgewinne und die Aussicht auf eine Jahresendrallye.

Doch ein weiterer Dreh an der Zinsschraube steht zumindest vorerst nicht auf dem Plan der Geldpolitiker. Das geht aus den an Mittwoch veröffentlichten Fed-Protokollen hervor. Die US-Währungshüter wollen stillhallten, solange das Wirtschaftswachstum nicht einbricht.

Zudem bleibt das Dauerthema Handelsstreit im Fokus der Börsianer. Eine Lösung noch in diesem Jahr erscheint immer unrealistischer. Wie Insider berichten, könnte sich der Abschluss des ersten Teil des Abkommens nämlich bis ins kommende ...

