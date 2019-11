Wieder zunehmende Spannungen im US-chinesischen Handelskonflikt haben Europas wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte ins Minus befördert, das sich aber durchaus in Grenzen hielt. Auf dem in der Zwischenzeit erreichten hohen Niveau sind die Börsen anfälliger für Rückgänge, um so mehr, wenn wie im Moment positive Impulse ausbleiben. Der Eurostoxx 50 schloss 0,3% tiefer, der französische CAC 40 sank ebenfalls um 0,3%, der Dax in Deutschland erlitt ein Minus von 0,5% und der Markt in London musste 0,8% abgeben. Bei den Einzelwerten dominierten zum Teil die vorgelegten Ergebnisse, die britische Baumarktkette Kingfisher hatte die Erwartungen im dritten Quartal deutlich verfehlt und musste einen Kursabrutsch von 7,1% hinnehmen. Der Versicherer Aviva ...

Den vollständigen Artikel lesen ...