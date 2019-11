Unterföhring (ots) - Die ersten Küren sind getanzt, jetzt müssen die Promis weiter ihre Kufen schärfen. Nach dem großen "Dancing on Ice"-Auftaktwochenende gilt es am Freitag, um 20:15 Uhr, für alle neun im Eistanz-Wettbewerb verbliebenen Prominente die Jury und die Zuschauer zu überzeugen, dass sie das Eis beherrschen - live in SAT.1 und auf Joyn. Gemeinsam mit ihren Profi-Partnern trainieren Jenny Elvers, Klaudia mit K, Lina Larissa Strahl, Nadine Angerer, Nadine Klein, Peer Kusmagk, Joey Heindle, Eric Stehfest und André Hamann für die nächste große Live-Show."Du warst zwischen Kinn und Knie ein Waschlappen!" (Daniel Weiss über Klaudia mit K)Wer tanzt sich auf dem Eis zur Favoritenrolle? Schauspieler Eric Stehfest und Amani Fancy faszinieren mit ihrer ersten Kür, die von der "Dancing on Ice"-Jury mit 23,0 von 30,0 möglichen Punkten bewertet wird. Eiskunstlauf-Weltstar Katarina Witt: "Man vergisst total, dass du jetzt zum ersten Mal auf dem Eis stehst. Schlittschuhlaufen zu lernen und das mit so einer Leichtigkeit und trotzdem so kraftvoll darzubieten - ganz großes Kompliment! Ich bin fassungslos und ganz berührt." Auch Juror und Deutscher Meister im Eiskunstlauf, Daniel Weiss, sieht in Eric und Amani nach der ersten Kür großes Potenzial: "Wohin soll das führen? Das ist so unglaublich. Wir sollen euch ja auch Tipps geben, was man besser machen kann - ich weiß es nicht."Auch Schauspielerin und Sängerin Lina Larissa Strahl kann bereits mit ihrer ersten Kür glänzen und begeistert die Juroren mit ihrer rasanten Entwicklung. Jurorin Judith Williams: "Ich erinnere mich sehr gut ans Bootcamp. Du warst sehr schüchtern, als du reinkamst. Und jetzt dachte ich: Moment mal, was ist denn da passiert? Es war fantastisch!" Mit Profi-Tanzpartner und Sieger der ersten "Dancing on Ice"-Staffel, Joti Polizoakis, erreicht Lina 21,5 Punkte und damit die zweitbeste Wertung des ersten Durchlaufs.Für die größte Überraschung sorgt die erste Performance von Model Klaudia mit K. "Als ich dich beim Bootcamp im Sommer kennengelernt habe, warst du zwischen Kinn und Knie ein Waschlappen", stellt Daniel Weiss fest. "Und jetzt ist aus dir eine kleine Eiskunstläuferin geworden!" Mit Tanzpartner Sévan Lerche wird Klaudia mit 19,0 Punkte auf dem Eis belohnt."Wir haben ihn alle unterschätzt!" (Judith Williams über Joey Heindle)Sänger Joey Heindle konnte mit seiner ersten Kür gemeinsam mit seiner Partnerin Ramona Elsener unter Beweis stellen, dass in ihm mehr schlummert als nur der Reality-Star. "Ich habe dich unterschätzt", gibt Jurorin Judith Williams zu. "Ich glaube, wir haben ihn alle unterschätzt. Man sieht, dass ihr durch eure Liebe eine innere Kraft habt und das gibt dir eine Ruhe in dieser totalen Aufregung." Für ihren Tanz wird das Paar mit 18,0 Punkten belohnt, ebenso wie Influencerin Nadine Klein und Niko Ulanovsky. "Ihr habt ein riesen Potenzial", lautet das Fazit von Juror Daniel Weiss. Auch Männermodel André Hamann und Stina Martini werden von der Jury mit 18,0 Punkten und viel Lob belohnt.Der Wettbewerb auf dem Eis nimmt Fahrt aufWerden die am besten bewerteten Paare ihre Favoritenrolle am Freitag stärken können? Und wie gehen die Promis mit ihrer Jury-Kritik um? Wer verzaubert? Wer muss zittern? Und wer muss die Show am Freitag verlassen?Alle neun Eistanz-Paare tanzen am Freitag gegeneinander live bei"Dancing on Ice":- Schauspielerin Jenny Elvers (47) und Jamal Othman (33)- Model Klaudia mit K (23) und Sevan Lerche (26)- Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl (21) und JotiPolizoakis (24)- Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer (40) und David Vincour (35)- Influencerin Nadine Klein (34) und Niko Ulanovsky (22)- Moderator Peer Kusmagk (44) und Kat Rybkowski (37)- Sänger Joey Heindle (26) und Ramona Elsener (27)- Schauspieler Eric Stehfest (30) und Amani Fancy (22)- Männermodel André Hamann (32) und Stina Martini (26) Mit einzigartigen Performances unterstützen die Profi-Eiskunstläufer aus den aktuell tourenden HOLIDAY ON ICE-Shows "Supernova" und "Showtime" die spektakulären Openings der SAT.1 Live-Show. Daniel Boschmann und Marlene Lufen führen bei "Dancing on Ice" durch den Abend. Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss bewerten die Performances der Promis als Juroren.Der Ticket-Vorverkauf für das Halbfinale und das Finale von "Dancing on Ice" startet am Samstag unter https://tvtickets.de/info.php'show=DOI, alle anderen Shows sind bereits ausverkauft.Fotomaterial aus den Live-Shows und alle Informationen rund um "Dancing on Ice", den Promis und Profis finden Sie auf unserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/DancingOnIce.Über den red button auf der Fernbedienung können Zuschauer direkt während der Sendung zusätzliche Informationen zu den Prominenten abrufen.Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, steht kostenfrei Bewegtbild-Content zu "Dancing on Ice" zum Einbinden für ihr Online-Angebot bereit. 