Der demografische Wandel verschärft den Wettbewerb der Kommunen. Welche Stadt hat das größte Potenzial, welche punktet mit der stärksten Wirtschaftsdynamik, welche bereitet sich am besten auf die Digitalisierung vor?

Droht Fürth die Bochumisierung? Diese Frage habe man ihm oft gestellt nach dem Aus für das Versandhaus Quelle, sagt Thomas Jung. Der SPD-Politiker ist seit mehr als 15 Jahren Oberbürgermeister in Fürth, aber Quelle und die Stadt, die waren einander Jahrzehnte verbunden, fast schon symbiotisch: Die Deutschen kannten Fürth als Endstation der ersten Eisenbahnstrecke im Land - und wegen des Versandhauses; am Bahnhof pflegte die Stadt Besucher mit einer Leuchtreklame zu empfangen, auf der "Stadt der Quelle" stand.

Und dann, 2009: Quelle pleite, mehr als 4000 Menschen arbeitslos, 1000 weitere Stellen in und um Fürth gefährdet. Es war nicht der erste ökonomische Tiefschlag für die Region. 2005 zog AEG seine Haushaltsgeräteproduktion aus Nürnberg ab. 2003 meldete Grundig Insolvenz an. 1995 zogen die letzten US-Soldaten ab - und ließen 2500 Zivilbeschäftigte zurück. Fürth, Nürnberg und das nahe Erlangen, der ganzen Metropolregion drohte damals das Schicksal einer Armutsinsel im prosperierenden Bayern. Daher der Gedanke an Bochum. An den Abstieg des Ruhrgebietes vor drei, vier Jahrzehnten.

Dass Oberbürgermeister Jung davon heute mit einer Ruhe erzählt, wie sie ein Zen-Meister während der Meditation erreicht, hängt mit der Entwicklung seiner Stadt zusammen. Die Arbeitslosigkeit: mehr als halbiert seither. Die Zahl der Beschäftigten: in fünf Jahren um 10.000 erhöht. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer: fast verdoppelt. "Fürth hat die Folgen des Quelle-Zusammenbruchs erstaunlich gut überwunden", sagt Jung. Die Bochumisierung ist ausgeblieben. Auch in Erlangen und Nürnberg.

Mehr noch: Die drei Städte in Mittelfranken bilden die Aufsteigerregion des Jahres. Das zeigt der große Städtetest von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und IW Consult Köln. Das Ranking - mit mehr als 100 Einzelindikatoren der umfangreichste kommunale Leistungstest in Deutschland - analysiert die Standortqualität, Wirtschaftskraft und Zukunftsperspektiven aller 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern (Details zur Methodik finden Sie hier).Die Studie ist dreigeteilt: Das Niveauranking vergleicht die aktuellen Werte von 52 Indikatoren, misst also die absolute Wirtschaftskraft. Hier liegt, wie in den Vorjahren, München vorn. Den zweiten Platz erringt Erlangen vor Stuttgart und Ingolstadt.

Das Dynamikranking bildet ab, wie stark sich Städte in den vergangenen fünf Jahren verbessert oder verschlechtert haben, es geht um die Veränderungsraten von 36 Kennziffern - unabhängig von der ökonomischen Ausgangslage. Und siehe da: Hier konnte Berlin an München vorbeiziehen, sich erstmals Rang eins sichern (siehe Tabelle Seite 21). Auf Platz drei liegt Fürth, das gegenüber dem Vorjahr acht Plätze aufholte. Nürnberg rückt drei Ränge auf Platz sieben vor.

Die dritte Auswertung bündelt 13 Indikatoren rund um die Themen Innovation, Kreativität und Digitalisierung zu einem Zukunftsindex. Und? Mit dem Titel Stadt der Zukunft darf sich wie im Vorjahr Darmstadt schmücken. Es folgen München - und Erlangen.

Der Aufstieg von Mittelfranken ist kein Zufall. Dass mit Weihnachtsmarkt und Bratwürsten kein exponentielles Wachstum zu erzielen ist, war Politik und Wirtschaft schon während der Krise klar. Man setzte auf Bildung, Hightech, den Aufbau industrieller Cluster - und auf Kooperation. "Die Städte haben zusammengefunden und begreifen sich nicht mehr als Konkurrenten", sagt Randolf Hanke, Bereichsleiter des Entwicklungszentrums Röntgentechnik am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen in Fürth.

Im Jahr 2000 hat er mit sieben Kollegen auf dem ehemaligen Grundig-Gelände eine Außenstelle des Erlanger Fraunhofer IIS eröffnet; es war der Versuch, Neues entstehen zu lassen, an dem sich die "völlig abgehängte Stadt" aufrichten konnte. Hankes Schwerpunkt in Fürth ist die Röntgentomografie. Etwa 200 Forscher verfügen heute (am neuen Standort) über das größte öffentlich zugängliche Computertomografiegerät, sagt er, arbeiten an vollautomatischen Prüfsystemen etwa für beladene Schiffscontainer. An den Wänden der Halle hängen Röntgenaufnahmen eines Ferrari, den der Künstler Nick Veasey hier als Einzelstück hat scannen lassen.Die Außenstelle des Fraunhofer-Instituts ist Teil eines Netzwerks für die Bewirtschaftung neuer Materialien. Fürth, das 200 Millionen Euro an Fördermitteln von Land, Bund und EU erhielt, bot sich an, weil Familienunternehmen wie der Helmhersteller Uvex hier ihren Sitz haben. Auch auf andere Technologien hat sich die Region spezialisiert: In Erlangen konzentriert man sich auf Medizin und Gesundheit, hat in Anlehnung an das Silicon Valley ein "Medical Valley" gegründet. Nürnberg fokussiert sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme.

Mit dem Ergebnis, dass in Nürnberg und Fürth mehr gegründet wird als in den meisten deutschen Großstädten. In Erlangen melden Forscherinnen und Forscher - gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - die meisten Patente an. Die Wirtschaftsstruktur, sagt Robert Schmidt, der bei der IHK Nürnberg für Mittelfranken den Bereich Innovation leitet, sei heute eher kleinteilig und damit resilient: ohne Großbetriebe, von denen eine Region sonst stark abhängt. Nur noch die Medizintechniksparte von Siemens beschäftige mehr als 2000 Leute.

"In Mittelfranken hat sich ein neues wirtschaftliches Kraftzentrum herausgebildet", resümiert IW-Consult-Ökonom Hanno Kempermann, der wissenschaftliche Leiter des Städtetests. Im Ranking punkten die dortigen Städte nicht zuletzt mit einer exzellenten Arbeitsplatzversorgung. In keiner anderen Großstadt hat sich das Angebot an Lehrstellen so stark verbessert wie in Erlangen und Fürth. In Fürth ...

