Das Städteranking von WirtschaftsWoche und IW Consult untersucht die 71 größten kreisfreien Städte Deutschlands anhand von 88 Einzelindikatoren. Hier erfahren Sie, was diese im einzelnen bedeuten.

Niveau

AbiturquoteAnteil der Schulabgänger mit Hochschulzugangsberechtigung an allen Schulabgängern (in Prozent, 2017)Quelle: Statistisches Bundesamt

AltersquotientBevölkerung im Alter von 20 bis 59 im Verhältnis zur Bevölkerung über 60 Jahre (Quotient, 2017)Quelle: Statistisches Bundesamt

Arbeitslosengeld-II-EmpfängerArbeitslosengeld-II-Empfänger je 100 Einwohner (2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit

ArbeitsplatzversorgungAnteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und geringfügig Beschäftigten an den Erwerbsfähigen (Einwohner im Alter von 15 bis 65 Jahren; in Prozent, 2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit

AufklärungsquoteAufklärungsquote von Straftaten (in Prozent, 2018)Quelle: Bundeskriminalamt

Beschäftigungsquote ÄltererAnzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ab 55 Jahren je 100 Einwohner zwischen 55 und 65 Jahren (2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigungsrate FrauenAnteil der weiblichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an den erwerbsfähigen Einwohnerinnen (in Prozent, 2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

BIP je EinwohnerBruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Einwohner (in Euro, 2017)Quelle: VGR der Länder

EIMX (Erschwinglichkeitsindex)Anteil der Wohnkosten am Einkommen (in Prozent, 2019)Quelle: Immobilienscout24

Gästeübernachtungen je EinwohnerGästeübernachtungen je Einwohner (2017)Quelle: Statistisches Bundesamt

Gemeindliche SteuerkraftGemeindliche Steuerkraft je Einwohner (in Euro, 2017)Quelle: Statistisches Bundesamt

GewerbesaldoSaldo aus Gewerbean- und -abmeldungen je 1000 Einwohner (2018)Quelle: Statistisches Bundesamt

GewerbesteuerhebesätzeGewerbesteuerhebesatz (in Prozent, 2018)Quelle: DIHK, IW Consult

GründungenUnternehmensgründungen je 10 000 Erwerbsfähige (2018)Quelle: ZEW

HochqualifizierteAnteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischen Abschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (in Prozent, 2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit

JugendarbeitslosenquoteArbeitslose unter 25 Jahre je 100 zivile Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 25 Jahren (2018)Quelle: Bundesagentur für Arbeit

KaufpreisKaufpreis für Eigentumswohnungen im Bestand je Quadratmeter (in Euro, zweites Quartal 2019)Quelle: Immobilienscout24

Kitaquote 3-U6Anteil der betreuten Kinder von 3 bis unter 6 Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe (in öffentlich geförderter Kindertagespflege oder in Kindertageseinrichtungen; in Prozent, 2018)Quelle: Statistisches Bundesamt

Kitaquote U3Anteil der betreuten Kinder unter drei Jahren an allen Kindern dieser Altersgruppe (in öffentlich geförderter Kindertagespflege oder in Kindertageseinrichtungen; in Prozent, 2018)Quelle: Statistisches Bundesamt

MietpreisDurchschnittliche

