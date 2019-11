Wir freuen uns, die sieben Gewinner der mit Spannung erwarteten diesjährigen eu. Web Awards bekanntgeben zu können!

Die Gewinner der .eu Web Awards 2019 sind:

in der Kategorie "Leaders": estiabakery.eu (Griechenland);

in der Kategorie "Rising Stars": beebite.eu (Lettland);

in der Kategorie "Laurels": study.eu (Deutschland);

in der Kategorie "Better World": greengiving.eu (Niederlande);

in der Kategorie "House of .eu": greeneuropeanjournal.eu (Belgien).

Besondere Auszeichnungen gingen an:

für künstlerische Kreativität old-love.eu (Deutschland);

für eine bessere europäische Gesellschaft valueablenetwork.eu (Italien).

"Wir sind von diesen Gewinnern der sechsten .eu Web Awards einfach begeistert. Wie immer ist der Jury ihre Entscheidung sehr schwer gefallen, denn die Websites aller Finalisten sind jede auf ihre Art sehr inspirierend. Die Gewinner dürfen demnach wirklich sehr stolz sein!", sagte Giovanni Seppia, External Relations Manager bei EURid.

Für die .eu Web Awards 2019 gab es 139 Nominierungen und in der Nominierungs- und Abstimmungszeit wurden knapp 5500 Stimmen abgegeben. Die Gewinner wurden am 20. November 2019 auf einer Gala-Veranstaltung im Théâtre du Vaudeville in Brüssel, Belgien, bekannt gegeben. Zum nunmehr vierten Mal in Folge führte die großartige BBC-Moderatorin Sally Bundock durch den Abend.

Die Galagäste genossen zudem beeindruckende Darbietungen des englischen Sängers und Songwriters James Morrison und des Schauspielers, Tänzers und Choreographen Emilio Dosal.

Herzlichen Glückwunsch den diesjährigen großartigen Teilnehmern und unglaublichen Gewinnern!

