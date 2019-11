Mit dem neu eröffneten Casino FlaminGO Skopje hat Novomatic die Casino-Kompetenz am Balkan weiter ausgebaut und gestärkt. Das Casino befindet sich im ursprünglich als Einkaufszentrum geplanten Gebäudekomplex des Marriott Hotel Skopje, das im Jahr 2016 direkt am Hauptplatz der nordmazedonischen Hauptstadt eröffnet wurde. Neben dem Hotel mit 164 Zimmern erstreckt sich hier nun über vier Etagen ein Casino Floor mit exklusivem Ambiente und state-of-the-art Gaming Equipment. Das Casino FlaminGO Skopje ist als erstes Casino in Nordmazedonien mit Novomatic Biometric Systems (NBS) ausgestattet und erfüllt damit höchste Standards im Bereich Responsible Gaming: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben müssen sich Casinobesucher erstmalig ...

