Aufseher stellen den Handel mit den Aktien der Mamormine ArtGo Holdings zeitweise ein, nachdem die Papiere um 98 Prozent abgestürzt waren.

Es war eine mysteriöse Blase - nun ist sie geplatzt. Um sagenhafte 3800 Prozent war in diesem Jahr eine unrentable chinesische Marmormine an der Börse in China gestiegen. Zeitweise war das Papier teurer als einige der am schnellsten wachsenden Technologiewerte. Doch ebenso überraschend wie der Aufstieg kam, ist das Glück der Anleger von ArtGo Holdings wieder zerronnen. Der Handel mit den Aktien der in Hongkong gelisteten Firma wurde zeitweise eingestellt, nachdem die Papiere um bis zu 98 Prozent abgestürzt waren.

Der Crash folgte auf eine Entscheidung des weltgrößten Indexanbieters MSCI, wonach ArtGo Holdings - anders als ursprünglich geplant - im Rahmen einer halbjährlichen Indexüberprüfung nicht zu dessen Benchmarks hinzugefügt werde. Die Kurskorrektur sei nach "weiteren Analysen und Rückmeldungen der Marktteilnehmer zur Investitionsfähigkeit" erfolgt, begründete MSCI den Schritt.

Zeitweise entsprach der ...

