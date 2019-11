Mit seinem breiten Produktprogramm an Steuergehäusen, die nach Wunsch bearbeitet und konfektioniert werden können, kann Rose Systemtechnik diese Ansprüche erfüllen.

Die Fertigung individueller Bedien- und Anzeigengehäuse für den Werkzeugmaschinenbau ist ohne gute Branchenkenntnisse nicht möglich. Welche Anforderungen haben die Betreiber von Werkzeugmaschinen? Damit beschäftigen sich die Ingenieure, Techniker und Produktmanager von Rose Systemtechnik seit vielen Jahren. Aus vielen Kundengesprächen wissen sie, welche Eigenschaften ein Gehäuse für ein bestimmtes Einsatzgebiet mitbringen muss. Aus diesem Wissen sind mittlerweile neun Baureihen von Steuergehäuse entstanden.

"Die Ansprüche an die Gehäuse wandeln sich im Moment sehr stark", beobachtet Nils Stello, Produktmanager für den Bereich HMI (Human Machine Interface). "Maschinenbauer betrachten das Steuerpult nicht mehr nur als reine Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Für sie ist es inzwischen ein Aushängeschild der gesamten Anlage. Das Design der Gehäuse wird deshalb immer wichtiger, es soll möglichst unverwechselbar sein." Aus diesem Grund bietet der Hersteller viele Modellvarianten an, die mit unterschiedlichen Bearbeitungsverfahren erzielt werden können. So lassen sich die Gehäuse optimal an das Maschinen-Design anpassen.

Flexible Produktionskapazitäten sind entscheidend

Dem Trend zu individualisierten Gehäuse-Lösungen hat der Hersteller frühzeitig entsprochen. "Wir beschäftigen ein ganzes Team von Konstrukteuren, das sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung kundenspezifischer Gehäusesysteme beschäftigt", berichtet Stello weiter. Aus guten Gründen zählt das Unternehmen aus Porta Westfalica daher zu den führenden Herstellern industrieller Gehäuse-Systemlösungen.

Die kundenspezifische Produktion ist bei Rose Systemtechnik kein ...

