Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Kunden können nun Geld an Xpress Money Standorte in Asien und Afrika sendenRemitly, der von fast zwei Millionen Menschen genutzte Online-Überweisungsdienst und Xpress Money (https://www.xpressmoney.com/), ein Unternehmen von Finablr, haben sich zusammengeschlossen, um mehr grenzüberschreitende Auszahlungsmöglichkeiten für Kunden in Asien und Afrika zu schaffen. Die Partnerschaft nutzt die globale Präsenz von Xpress Money und seine Omnichannel-Vertriebskapazitäten und erweitert das Remitly-Netzwerk um Tausende von Abholorten für Bargeld sowie um bequeme Überweisungen auf Bankkonten und mobile Wallets.Die Allianz vereint die digitalen Möglichkeiten von Remitly, Geld schnell über seine App oder Online-Plattform zu versenden, mit dem Vermächtnis von Xpress Money, sichere grenzüberschreitende Geldüberweisungen über sein robustes Auszahlungsnetz zu verarbeiten, das in den letzten zwei Jahrzehnten aufgebaut wurde.Xpress Money CEO, Sudhesh Giriyan, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Unser Fokus lag schon immer darauf, es den Kunden zu ermöglichen, eine Wahl zu haben, wie, wann und wo sie Geld senden und empfangen möchten. Diese Partnerschaft zwischen Xpress Money und Remitly bekräftigt unser Bestreben, einen reibungslosen Geldtransfer zu schaffen. Getragen von den gemeinsamen Stärken unserer Expertise, glauben wir, dass diese Partnerschaft unser Geschäft bereichern wird."Matt Oppenheimer, Remitly CEO und Mitbegründer, sagte: "Die Möglichkeit, Geld online zu senden, verändert die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt Familie und Freunde finanziell unterstützen. Es ist wichtig für die Kunden zu wissen, dass ihre Empfänger ihr Geld auf eine für sie praktische Weise erhalten. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Xpress Money, um das Remitly-Netzwerk weiter auszubauen und eine Reihe von Empfangsoptionen anzubieten, die von unseren Kunden erwartet werden."Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1032844/Xpress_Money.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1032867/Xpress_Money_Logo.jpgPressekontakt:Alisha Fernandes+971-(0)-4-8186185alisha.fernandes@xpressmoney.comOriginal-Content von: Xpress Money, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108014/4445870