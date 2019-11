Berlin (ots) - Nur noch 34 Tage bis zur besinnlichsten Zeit des Jahres: Weihnachten. Die lange Wartezeit bis dahin hält jedoch schon vorher ein Highlight parat: Nikolaus! Der kommt in der Nacht auf den 6. Dezember, bringt Süßigkeiten und manchmal sogar kleine Geschenke. Traditionell werden die Stiefel mit allerlei Schokolade und Orangen gefüllt - aber warum nur Leckereien, wenn sich der/die Beschenkte in der grauen Jahreszeit bestimmt auch sehr über ein fröhliches Ensemble aus Chrysanthemen freut?Schönste Zeit des JahresSie gilt bei vielen als die schönste Zeit des Jahres: Die Weihnachtszeit. Die Weihnachtsmärkte werden aufgebaut, Häuser mit bunter Beleuchtung geschmückt, überall duftet es nach leckeren Weihnachtsplätzchen, Christstollen und Mandeln. Natürlich ist die Weihnachtszeit auch eine Phase, in der man an Freunde und Bekannte denkt, um diesen eine besondere Freude zu machen. Wer die Weihnachtszeit mit Ruhe und Besinnlichkeit und mit der Vorfreude auf das Wiedersehen mit der Familie zum Weihnachtsfest genießt, erlebt diese Zeit des Jahres von ihrer schönsten Seite.Was sagt schöner Danke als ein sorgfältig ausgewählter Strauß Chrysanthemen, der bedacht in den Nikolaus-Schuh gestellt wurde? Die kräftig strahlenden Chrysanthemen in der Weihnachtsfarbe Rot in Kombination mit sonnengelb wirken festlich und modern zugleich. Mit der stilvollen Chrysantheme holt man nicht nur jede Menge Farbe in die eigenen vier Wände, sondern auch eine kräftige Dosis Glück. Die Blume ist nämlich ein Symbol für Glück und Gesundheit. Das ist nicht nur schön für das eigene Heim, sondern auch ein wirklich großartiges Geschenk!Kreatives SchenkenDoch nicht nur die Adventszeit und der Nikolausbrauch hat eine jahrhundertalte Tradition, das gilt auch für die Dekoration mit Chrysanthemen. Die Chrysantheme (bot. Chrysanthemum) gehört, wie Margeriten und Astern, zu den Korbblütlern (bot. Asteraceae). Die aus Ostasien stammenden Pflanzen sind sehr beliebte Zierpflanzen, da sie recht einfach zu kultivieren sind und ausdauernd blühen. Sie beginnen erst dann zu blühen, wenn sich alle übrigen Blumen bereits verabschieden. Als Kaisersymbol wurden sie zur Nationalblume Japans und ein echtes japanisches Sukiyaki (japanisches Eintopfgericht) ist ohne das bittere harzige Aroma von Chrysanthemen-Sprossen nicht komplett. Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa eingeführt, galten sie zunächst als exotische Kostbarkeiten. Heutzutage kann man sich an ihrer unendlichen Vielfalt und Blütenpracht fast das ganze Jahr erfreuen.Goldener Stern am HimmelWissenswertes über unsere asiatische Schönheit: Die Wildform der Chrysantheme hat ursprünglich gelbe Blüten. Doch inzwischen ist die Blume in einer unvergleichlich breiten Farbpalette erhältlich. Möchte man mehr Farbe ins Zuhause bringen, sind Chrysanthemen in warmen goldgelben, bronzeroten oder tieforangefarbenen Tönen perfekt und bereichern jedes Interieur. Baumwollblüten mit ihrer zurückhaltenden und ruhigen Ausstrahlung, traditionelles Tannengrün oder Chrysanthemen in Weiß, Rosa oder Rot sind die perfekten Partner für den goldenen Star.Mit der Vielfalt von Spray-, Deko- oder Santini-Chrysanthemen sind der Fantasie keine Grenze gesetzt. Bei den kleinblütigen Santinis sitzen die Blüten auf verzweigten Blütenstielen, die sehr viel kompakter sind, was für einen besonderen Look sorgt. Blütenformen von einfach bis gefüllt, spinnenblütig bis zu pomponförmigen erweitern das Spektrum der kreativen Möglichkeiten.Das gesamte Bildmaterial zur winterlichen Gestaltung mit der Chrysantheme finden Sie hier: http://bit.ly/Winterliches_Ambiente_mit_der_ChrysanthemeAbdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle "Justchrys.com", Beleg erbeten.Mehr Inspiration um die Chrysantheme gibt es auf www.Justchrys.com und auf dem Instagram Account "justchrysanthemum".Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam JustChrys.comTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: JustChrys.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135239/4445925