Gegenüber dem Vorjahr hat die Bundesrepublik 7,6 Prozent mehr Waren in die Staaten exportiert. Das Wachstum in China fällt dagegen fast mickrig aus.

Trotz des weltweiten Handelsstreits sind die deutschen Exporte in die USA im dritten Quartal deutlich gestiegen. Sie legten zum Vorjahr um 7,6 Prozent, wie aus Daten des Statistikamtes hervorgeht, die Reuters am Donnerstag auswerten konnte. Auch Frankreich war ein bevorzugter Absatzmarkt für die deutschen Exporteure. Hier betrug das Plus im Sommerquartal 3,1 Prozent, nach China gab es dagegen ...

