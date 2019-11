Moody's Analytics hat zum zweiten Mal in Folge die Kategorie "Model Validation" der Chartis RiskTech100 gewonnen. Es ist einer unserer sieben Kategoriesiege in diesem Jahr, die uns in der Gesamtwertung Platz 4 beschert haben.

In einem zunehmend anspruchsvolllen Finanzumfeld steigt der Bedarf an der Validierung und Überwachung von Kreditrisikomodellen. Unsere marktführenden Modellvalidierungslösungen decken sowohl Retail- als auch kommerzielle Asset-Klassen ab, sowohl für intern entwickelte als auch für externe Modelle.

Zu unseren Angeboten gehört auch die Cloud-basierte CAP-Lösung. Basierend auf den branchenführenden Daten von Moody's Analytics und unserer umfangreichen Erfahrung in der Risikomodellierung ermöglicht die CAP-Lösung es Unternehmen, ihre Modelle sowohl interne als auch externe auf ihre eigene einzigartige Erfahrung zuzuschneiden. Die Beratungsleistungen von Moody's Analytics ergänzen die CAP-Plattform und alle unsere weiteren Modellvalidierungsangebote.

Anfang des Jahres erhielten wir die Category Leader-Auszeichung in einem Report von Chartis Research, in dem 10 Modellvalidierungslösungen von führenden Anbietern bewertet wurden. Der Report verglich ihre "Vollständigkeit des Angebots" anhand von sieben Kriterien, darunter Modellanalyse/Preisgestaltung, Dateneingabe und Eignung. Moody's Analytics war der einzige Anbieter, der für seine "Best in Class"-Fähigkeiten in allen sieben Bereichen ausgezeichnet wurde.

"Wir freuen uns sehr, für unsere Modellvalidierungslösungen eine solche Anerkennung zu erhalten", sagte Anamaria Pieschacon, Senior Economist, Model Validation. "Mit diesen Lösungen und Dienstleistungen können unsere Kunden ihre validierten Modelle sicher nutzen und ihre allgemeine Modellverwaltung verbessern, indem sie die Regulierungs- und Rechnungslegungsstandards effizient erfüllen und gleichzeitig bessere, fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen."

Der jährliche RiskTech100 bewertet nun zum vierzehnten Mal Technologieunternehmen, die Risiko- und Compliance-Lösungen für Finanzinstitute anbieten. Die Chartis-Analysten nutzen eine Kombination verschiedener Quellen, um ihre Entscheidungen zu treffen: Benutzerbefragungen, Interviews mit Fachexperten, Kundenreferenzkontrollen, Lieferantenbriefings und andere Quellen von Drittanbietern.

Diese Auszeichnung ergänzt unsere wachsende Liste von Preisen und Branchenauszeichnungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformationen und Analysetools, die Unternehmen dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, umfangreichen Informationsressourcen und der innovative Einsatz von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem sich stetig entwickelnden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und zu einem nahtlosen Kundenerlebnis beitragen. Mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung von Kundenbedürfnissen schaffen wir Vertrauen in Tausende von Unternehmen weltweit. Für weitere Informationen über Moody's Analytics besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE:MCO). Moody's Corporation erzielte 2018 einen Umsatz von 4,4 Milliarden US-Dollar, beschäftigt weltweit rund 10.900 Mitarbeiter und ist in 44 Ländern vertreten.

