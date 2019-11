Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich vorsichtig zur den Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft geäußert. In ihrem aktuellen Wirtschaftsausblick spricht sie von einem instabilen Ausblick und Anzeichen für einen anhaltenden Konjunkturabschwung. Sie senkt ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum 2019 und 2020 auf je 2,9 Prozent, nachdem sie im Mai noch Wachstumsraten 3,2 und 3,4 Prozent vorgesagt hatte. Für 2021 erwartet sie eine leichte Wachstumsbeschleunigung auf 3,0 Prozent.

"Die seit Mai andauernde Verschärfung der handelspolitischen Spannungen beeinträchtigt zunehmend das Vertrauen und die Investitionstätigkeit, was die politische Unsicherheit weiter erhöht und die Risikoeinschätzung an den Finanzmärkten belastet", heißt es in dem Bericht. Die durch die Handelsspannungen ausgelösten Lieferkettenanpassungen und Aktivitätsverlagerungen in andere Länder bremsten die Nachfrage und schwächten das mittelfristige Wachstum, indem sie die Produktivität und Investitionsanreize verringerten.

Laut OECD werden auf der anderen Seite die Einkommen der privaten Haushalte und die Konsumausgaben nach wie vor durch die günstigen Arbeitsmarktbedingungen gestützt, wobei Umfragedaten allerdings auf eine bevorstehende Abschwächung hindeuteten. Schritte in Richtung einer stärker akkommodierenden Geldpolitik sorgen laut OECD in vielen Volkswirtschaften weiterhin für hohe Vermögenspreise - "die Realwirtschaft scheint davon allerdings weniger zu profitieren als in der Vergangenheit", wie die OECD anmerkt.

Die OECD ändert ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Euroraums 2019 und 2020 auf 1,2 (zuvor: 1,2) und 1,1 (1,4) Prozent und erwartet für 2021 ein Wachstum von 1,2 Prozent. Aufgrund der nur mäßig wachsenden Auslandsnachfrage, der globalen Handelsspannungen und der politischen Unsicherheit dürfte sich die Belebung der Exporte und der Investitionen laut OECD in Grenzen halten. Die Ersparnis der privaten Haushalte werde voraussichtlich weiter steigen, was die Aussichten auf ein Nachfragewachstum noch stärker eintrüben dürfte.

Besonders deutlich revidierte die OECD die Prognosen für das deutsche Wirtschaftswachstum nach unten - auf kalenderbereinigt 0,4 (1,2) Prozent. Die Prognosen für 2019 und 2021 lauten auf 0,6 (0,7) und 0,9 Prozent. Laut OECD belasten die andauernden Handelsstreitigkeiten und die Unsicherheit über den Brexit das Geschäftsklima und die Investitionstätigkeit. "Der private Konsum und die Bauwirtschaft werden voraussichtlich robust bleiben, die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe wird jedoch auf den Rest der Volkswirtschaft abfärben", prognostiziert die Organisation.

Angesichts des Fachkräftemangels und der Flexibilisierung der Arbeitszeiten sei jedoch nicht mit einer starken Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen. Zudem werde eine expansive Geld- und Fiskalpolitik das Wachstum weiter stützen. "Da Investitionen in einem breiten Spektrum von Infrastruktursektoren erforderlich sind und die Konjunktur nachlässt, sollten die im Rahmen der Schuldenbremse zulässigen Haushaltsspielräume genutzt werden, um das langfristige Wachstum zu stärken und den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft zu erleichtern", rät die OECD.

Für die US-Wirtschaft werden Wachstumsraten von 2,3 (2,8), 2,0 (2,3) und 2,0 Prozent prognostiziert. Japan traut die OECD Wachstumsraten von 1,0 (0,7), 0,6 (0,6) und 0,7 Prozent zu und China 6,2 (6,2), 5,7 (6,0) und 5,5 Prozent Wachstum.

