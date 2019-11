London (ots/PRNewswire) - Fiorano Software, ein führendes Unternehmen für Enterprise Middleware, API Management und Banking-Lösungen, meldete heute, dass IIG Bank (Malta) Ltd. sich zwecks der Bereitstellung von PSD2-Compliance und Open Banking-Ressourcen für Fiorano entschieden habe. Der Fiorano PSD2 Accelerator (https://www.fiorano.com/solutions/psd2?utm_source=Press_Release&utm_medium=PR_Newswire&utm_campaign=IIG_Bank) wird für die IIG Bank (Malta) Ltd. die Implementierungszeit, den Kostenaufwand und die Unsicherheitsrisiken, die mit PSD2 verbunden sind, stark reduzieren.Alan Bartoli, IT Manager der IIG Bank (Malta) Ltd., erklärte: "Die Implementierung des Fiorano PSD2 Accelerator verlief reibungslos, dank des guten Projektmanagements und der hervorragenden Kenntnisse der technischen Teammitglieder von Fiorano. Wir haben uns für den Fiorano PSD2 Accelerator entschieden, da sich die Lösung im Bereich API-Management bereits einen professionellen Namen gemacht hat und sich leicht mit der Core-Banking-Lösung verbinden lässt."Der Fiorano PSD2 Accelerator wird den Zugriff auf Kontoinformationen und mehr durch PSD2 APIs ermöglichen, wodurch die Bank innovative neue Dienstleistungen für ihre Kunden entwickeln kann. Er wird Drittanbietern Zugriff auf die Daten der Bank bieten, um Dienstleistungen zu entwickeln, sodass Konten von mehreren Institutionen in einer einzelnen Kundenansicht vereint werden können. Der Fiorano PSD2 Accelerator kombiniert mehrere von Banken benötigte Komponenten in einem einzigen, vorintegrierten Technologie-Stack, um ihnen zu helfen, ASPSP-Schnittstellen zu liefern, während gleichzeitig wichtige technische PSD2-Überlegungen für Access to Account (XS2A), eine starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA), gemeinsame und sichere Kommunikationskanäle (Common and Secure Channels of Communication, CSC), TPP-Identität sowie die Überprüfung regulatorischer Bestimmungen in Betracht gezogen werden.Informationen zur IIG Bank (Malta) Ltd. (https://www.iigbank-malta.com/index.php):Die 2010 gegründete IIG Bank verfügt über eine globale Präsenz in den Bereichen internationaler Handel und Finanzierung von Handelsware, einschließlich der branchenweit besten Zinssätzen, die den Kunden Erträge sichern. Die Dienstleistungen des Unternehmens umschließen primäre Konten, Terminsparkonten, internationale Handelsfinanzierung, Überweisungen/Zahlungen, Währungsumtausch und Online-Banking.Informationen zu Fiorano Software (https://www.fiorano.com/?utm_source=Press_Release&utm_medium=PR_Newswire&utm_campaign=IIG_Bank):Fiorano, ein US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Silicon Valley (Kalifornien), gilt seit 1995 als vertrauenswürdiger Anbieter von Digital Business-Backplanes, Enterprise Integration Middleware, leistungsstarken Nachrichtensystemen, verteilten Peer-to-Peer-Systemen sowie API-Management- und Banking-Lösungen. Fiorano verfügt über weltweite Niederlassungen und ein globales Netzwerk an Technologiepartnern und zusätzlichen Mehrwert bietenden Wiederverkäufern. Weltweit tätige Unternehmen wie NASA, AT&T Wireless, Federal Bank, Bank of Kigali, Commercial Bank of Africa, Canadia Bank sowie NHS nutzen Fiorano durch offene, standardbasierte, ereignisgesteuerte Echtzeit-Lösungen, die mit beispielloser Produktivität überzeugen, zur Förderung von Innovation.Pressekontakt:Sumit Kuhite+1-650-326-1136mediarelations@fiorano.comOriginal-Content von: Fiorano Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137382/4446023