Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag auf breiter Front schwächer. Das Hin und Her im US-chinesischen Handelsstreit verdriesse die Anleger allmählich, heisst es am Markt. Angesichts der hohen Kursniveaus neigten die Marktteilnehmer daher zu Gewinnmitnahmen. Denn kaum jemand wolle sich die bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...