Wien / Murnau (ots) - Wegen neuem Nichtrauchergesetz: Der deutsche Mental-Coach Peter Phillip Koss will hunderttausende Österreicher vom Glimmstengel befreienDer deutsche Mental-Coach Peter Phillip Koss und der österreichische Radiosender kronehits wagen ein einmaliges Experiment. Tausende Zuhörer sollen rauchfrei werden und endlich die Kraft finden, sich vom teuren und lästigen Glimmstengel zu befreien - kostenlos, übers Radio, nur durchs Zuhören und zuhause Mitmachen. "Mittels mentaler Übungen und Hypno-Einheiten hat jeder die Chance, das Rauchen aufzugeben, wenn er wirklich aufhören will", verspricht Peter Phillip Koss, der für seine spektakulären TV-Auftritte bekannt ist und schon viele Tausend Menschen von Lastern befreit hat - neben dem Rauchen auch von Übergewicht oder Stress. Anlass des Experimentes ist das neue Nichtrauchergesetz in der Alpenrepublik, das zu Beginn des Monats zum schärfsten in ganz Europa geworden ist. Koss ist kein Unbekannter. Seine Rauchentwöhnungsseminare sind in Deutschland, der Schweiz und in Südtirol seit vielen Jahren legendär."Es ist eine einmalige Aktion", sind sich Koss und kronehits einig. Am kommenden Sonntag steigt das Experiment "Mach Dich rauchfrei". Ab 13.00 Uhr ist der berühmte Rauchentwöhner sowie Entspannungs- und Mentaltrainer im Studio, informiert über seine Methode Hypno-Active, das Rauchen allgemein und wie man auch nach der On-Air-Teilnahme rauchfrei bleiben kann. Um 14.15 Uhr startet die eigentliche Entwöhnung. "In nur 15 Minuten kann man tatsächlich im Unterbewusstsein die Voraussetzungen schaffen, um danach nicht mehr zu rauchen, was für viele ein Problem ist - nicht nur gesundheitlich, sondern auch ganz praktisch. Denn wenn man fast nirgendwo mehr rauchen darf, die Sucht aber den Alltag beherrscht, wird es anstrengend", weiß Koss aus seiner Praxis. Nach der Live-Entwöhnung können Hörer im Studio anrufen, von ihren Erfahrungen berichten und Fragen stellen. "Das wird es definitiv nur einmal geben. Es ist ein Experiment. Aber ich bin mir sicher, dass es für viele funktioniert", freut sich Koss auf die Aktion. Er sei dankbar, dass kronehits diese verrückte Idee mitmache und so etwas wage.Wer mehr über das Raucher-Experiment "Mach Dich rauchfrei" erfahren möchte, findet unter https://www.kronehit.at/die-kronehit-winzone/hypno-active weitere Infos. Mehr über Peter Phillip Koss, seine Hypno-Active-Methode und Tipps, endlich seine Sucht zu überwinden, gibt es unter https://www.hypno-active.com.HintergrundPeter Phillip Koss ist zertifizierter Experte für autogene Tiefenentspannung mit über 25-jähriger Berufserfahrung, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Hypnoverfahren (DGZH) sowie weiterer internationaler medizinischer Fachorganisationen. Bereits während seines Studiums der klassischen Psychologie befasste sich der Mental-Coach und Trainer mit verschiedenen Trancetechniken und Entspannungsverfahren. Im Rahmen eines zusätzlich absolvierten Studiums der Psychotherapie an den Deutschen Paracelsus Schulen für Naturheilkunde erlangte er den Abschluss als geprüfter psychologischer Berater/ Psychotherapeut nach dem HPG. Es folgten Spezialausbildungen in therapeutischer Hypnose und Tiefenentspannungsverfahren, Aus- und Weiterbildungen sowie Seminare und Lehrgänge bei führenden Kapazitäten in aller Welt. Als Personal-Coach und Erfolgstrainer ist Peter Phillip Koss europaweit aktiv - sowohl in Einzelberatungen als auch für Gruppen im Bereich Sport und Führungskräfte-Training sowie mit seinen bekannten TV-Seminaren zu verschiedenen Themen. Darüber hinaus ist er ein gefragter Referent für Firmen und Organisationen sowie ein gern gesehener Gesprächspartner bei Funk und Fernsehen. Seit 2007 besteht eine Kooperation mit Dipl.-Psych. Prof. Dr. Georg Jungnitsch. Mit der Hypno-Active©-Tiefenentspannung entwickelte Peter Phillip Koss seine eigene, wirksame Methode, die sanft und zugleich hocheffektiv, ganz natürlich direkt über das Unterbewusstsein wirkt. Peter Philipp Koss gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Spezialisten im Bereich sofortiger Raucherentwöhnung, dauerhafter Gewichtsreduktion und in anderen Einsatzgebieten. Die beeindruckenden Ergebnisse sprechen für sich: So bleibt eine deutliche Mehrheit der Seminarteilnehmer auf Dauer "clean". Zusätzlich bildet sich der Coach kontinuierlich bei führenden Kapazitäten weiter, um sich gezielt auf die Anforderungen und Themengebiete seiner unterschiedlichen Klienten einstellen zu können. Peter Philipp Koss ist auch für Profisportler, Prominente und andere Leistungsträger als persönlicher Berater und Mentaltrainer aktiv.Weitere Informationen unter https://www.hypno-active.com