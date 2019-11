Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutsche Unternehmen im Ausland erwarten für das Jahr 2020 laut einer Umfrage keine Verbesserung der internationalen Konjunktur. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erwartet für 2020 einen Rückgang der deutschen Exporte um 0,5 Prozent. Wie die Kammerorganisation bekanntgab, zeigen die Antworten von rund 3.700 Mitgliedsfirmen der deutschen Auslandshandelskammern (AHK) im neuen "AHK World Business Outlook", dass die Geschäfte insbesondere aufgrund von Handelskonflikten noch schwieriger werden dürften.

Die Investitions- und Beschäftigungspläne der deutschen Unternehmen im Ausland werden zusammengestrichen. Nur 17 Prozent der deutschen Unternehmen im Ausland erwarten demnach eine Verbesserung der Konjunktur vor Ort. Mehr als jede dritte Firma rechne mit einer Verschlechterung. Der Konjunktursaldo aus Besser- und Schlechter-Bewertungen sei mit minus 19 Punkten regelrecht eingebrochen und liege deutlich unterhalb seines Wertes von minus 3 Punkten im Frühsommer. "Das ist der mit Abstand schlechteste Wert seit Beginn der Umfrage 2015", erklärte der DIHK.

Auf Basis dieser Einschätzungen geht die Kammerorganisation nach eigenen Angaben davon aus, dass das ohnehin schwache weltwirtschaftliche Wachstum in diesem Jahr von rund 3 Prozent auch 2020 nicht höher ausfallen wird. Konkret lautet die DIHK-Prognose für das weltweite Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2020 auf 3,0 Prozent - gegenüber einem langjährigen Schnitt von 3,6 Prozent.

Der Grund für die gedrosselte Weltkonjunktur sei in erster Linie ein gelähmter Welthandel. "Zölle, die Diskriminierung ausländischer Wettbewerber, Wirtschaftssanktionen sowie der nahende Brexit bremsen den Warenhandel, verursachen hohe Kosten für Unternehmen und einen enormen bürokratischen Aufwand." Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China oder auch die jüngsten Zollerhöhungen der USA gegenüber der EU seien zuletzt zu einem immer schwieriger werdenden Handel hinzugekommen.

All dies schüre bei den Unternehmen die Verunsicherung über die Zukunft in globalen Lieferketten - mit der Folge, dass sie Investitionen zurückhielten. Zu den weiteren Risiken zählten die Unternehmen neue Handelsbarrieren - neben Zöllen zum Beispiel auch zusätzliche Zertifizierungen oder die Bevorzugung einheimischer Unternehmen. Erstmals seit der Finanzmarktkrise stagniere der internationale Handel von Gütern und Dienstleistungen nahezu. Der DIHK prognostiziert ein Wachstum des Welthandels 2020 von 1,0 Prozent. "Eine Besserung ist nicht in Sicht", hieß es. Für die deutschen Exporte 2020 bedeute das erstmals seit der Finanzkrise 2009 einen leichten Rückgang um 0,5 Prozent.

November 21, 2019

