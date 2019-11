Mit einem verhaltenen Start ist an der Wall Street am Donnerstag zu rechnen. Das Dauerthema Handelsstreit dominiert weiter das Geschehen. Nachdem die Erwartungen an ein baldiges Teilabkommen zuletzt stetig gesunken waren, kommt nun wieder zuverlässig ein Gegensignal. Demzufolge will Peking die US-Vertreter in China zu Gesprächen empfangen, und Vizepremier Liu He hat sich offenbar vorsichtig optimistisch gezeigt. Damit wurden zunächst höhere Verluste der US-Futures auf die Aktienindizes reduziert. Zuvor hatten Meldungen die Hoffnungen weitgehend zunichtegmacht, dass es noch im laufenden Jahr zu einer Verständigung kommen wird.

Noch zeichnet sich kein alternatives Thema ab, mit dessen Hilfe die Fokussierung auf den Handelsstreit aufgegeben werden könnte. Die Lage der US-Konjunktur ist zwar robust, doch die OECD hat auch für Amerika die Wachstumsprognosen gesenkt. Immerhin rechnet sie noch immer mit einem beachtlichen Wachstum von 2 Prozent in den kommenden beiden Jahren. Am Vorabend hatte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung einige Risiken für die US-Ökonomie hervorgehoben, was angesichts der damaligen Zinssenkung keine große Überraschung war.

Paypal wartet mit einer der größten Übernahme der Firmengeschichte auf. Für rund 4 Milliarden US-Dollar übernimmt der Zahlungsabwickler das Rabattportal Honey Science. Im nachbörslichen Geschäft hatte die Aktie um 1,5 Prozent nachgegeben.

Auch Intel dürften leichter umgehen. Der Halbleitergigant kämpft weiterhin mit Verspätungen bei der Auslieferung bestimmter Chips. Das Angebot bleibe äußerst knapp und Produktionsschwierigkeiten könnten kaum durch Lagerbestände ausgeglichen werden, teilte das Unternehmen Kunden mit.

November 21, 2019 06:45 ET (11:45 GMT)

