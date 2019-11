Turracher Höhe (ots) - Auszeichnung "Top of Webshop" für www.zirbelle.atChristina Brandstätter gewinnt einen Award für ihren Webshop www.zirbelle.at. Bei der Gala im Casineum Velden wurde die "Top of Webshop" Auszeichnung verliehen. Bronze für Zirbelle."Wir sind vom Wachstum von Zirbelle wirklich überrascht und freuen uns, dass unsere Arbeit mit diesem Award belohnt wird", sagt die Gründerin.Erfolgreiches Start-Up"Wir haben mittlerweile schon viele Privatkunden, drei Hotels, zwei Kosmetikstudios und internationale Anfragen, darunter von Tschechien und von San Diego (USA). Die Akquise erfolgt passiv. Die Interessenten kommen auf uns zu, denn unsere Strategie lautet: Die Zirbe wächst langsam. Wir sind trotzdem heuer schon mehr als break-even. Darauf sind wir stolz"."Vor allem in Deutschland ist das Interesse an der Zirbe groß. Wir freuen uns besonders über einen Deutsche Privatbank, die regelmäßig Kundengeschenke für ihre exklusiven Kunden, darunter viele Privatiers, bestellt."Über den prämierten Onlineshop ist der Versand einfach zu handhaben. Die Zirbenkosmetik wird frisch in der Apotheke hergestellt und anschließend versendet."Ein besonderer Dank gilt Webpunks, die den Onlineshop erstellt haben und mit ihrer Professionalität wesentlich zum Award-Erfolg beigetragen haben", lobt Brandstätter.Kontakt:ZIRBELLE(R)Mag. Christina BrandstätterTurracherhöhe 17, 9565 Turracher Höhemailto:bestellung@zirbelle.atTel.Nr.: +436641880080Original-Content von: ZIRBELLE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136703/4446263