OECD sieht Verfestigung des Konjunkturabschwungs

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat sich vorsichtig zur den Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft geäußert. In ihrem aktuellen Wirtschaftsausblick spricht sie von einem instabilen Ausblick und Anzeichen für einen anhaltenden Konjunkturabschwung. Sie senkt ihre Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum 2019 und 2020 auf je 2,9 Prozent, nachdem sie im Mai noch Wachstumsraten 3,2 und 3,4 Prozent vorgesagt hatte. Für 2021 erwartet sie eine leichte Wachstumsbeschleunigung auf 3,0 Prozent.

Bundesbank: Stabilitätsrisiken für deutsches Bankensystem steigen

Die Risiken für das deutsche Finanzsystem haben sich nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank weiter erhöht. Wie aus ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht hervor geht, sieht die Bundesbank unter anderem das Risiko, dass Banken wegen des in den vergangenen Jahren guten Wirtschaftswachstums ihre Kreditrisiken unterschätzen, den Wert von Kreditsicherheiten überschätzen und wegen des Niedrigzinsumfelds Kredit an Kunden mit geringerer Bonität vergeben.

Moody's senkt Ausblick für deutsches Bankensystem

Die Aussichten für die deutschen Banken trüben sich nach Ansicht der Ratingagentur Moody's weiter ein. Sie senkte den Ausblick für das deutsche Bankensystem auf negativ von stabil. In den kommenden zwölf bis 18 Monaten dürften sich die Profitabilität und die Kreditwürdigkeit der Institute insgesamt abschwächen. "Die schwache Profitabilität der Banken wird mit sinkenden Nettozinsüberschüssen weiter fallen", sagte Moody's-Analyst Bernhard Held laut Mitteilung.

Merz will Parteibasis an Entscheidung über Kanzlerkandidatur beteiligen

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, die Parteibasis auch an der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zu beteiligen. Er halte es "nach den Erfahrungen des letzten Jahres für gut und richtig, die Parteimitglieder an Personal- und Sachentscheidungen in Zukunft weiter gut zu beteiligen", sagte der frühere Unionsfraktionschef der Funke-Mediengruppe auf eine entsprechende Frage. "Über die Form der Mitgliederbeteiligung muss man diskutieren", sagte Merz zur Frage nach einer Urwahl des Kanzlerkandidaten.

Baugewerbe fordert Umsetzung von Planungsbeschleunigung

Das deutsche Baugewerbe hat eine baldige Umsetzung politischer Ankündigungen zur Planungsbeschleunigung in Deutschland angemahnt. "Trotz des ersten Planungsbeschleunigungsgesetzes von 2018 besteht weiterhin großer Bedarf, die Planungsverfahren in Deutschland zu beschleunigen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa. "Wir müssen schneller planen, damit wir auch schneller bauen können."

Mitgliedstaaten mehrheitlich für EU-weite Sammelklagen

Die Mitgliedstaaten der EU haben mehrheitlich grünes Licht für grenzüberschreitende Sammelklagen gegen Konzerne gegeben. Ein entsprechender Vorschlag sei bei einem Treffen auf Botschafterebene in Brüssel am Mittwochabend auf breite Unterstützung getroffen, sagte ein Sprecherin der finnischen EU-Ratspräsidentschaft der Nachrichtenagentur AFP. Demnach haben einige Länder allerdings weiterhin Bedenken gegen die geplante Richtlinie.

China lädt US-Handelsbeauftragte zu weiteren Gesprächen ein - Kreise

Chinas Verhandlungsführer Liu He hat seine amerikanischen Kollegen zu einer neuen Runde von persönlichen Handelsgesprächen eingeladen. Während eines Telefonats Ende letzter Woche habe Liu die Einladung an den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin gerichtet, sagten Personen, die über die Sache unterrichtet wurden. Das Treffen soll in Peking stattfinden.

Trump beschuldigt Peking wegen schleppender Handelsgespräche

US-Präsident Donald Trump hat China für den schleppenden Fortgang der Handelsgespräche verantwortlich gemacht. Seit der Ankündigung eines Plans für einen begrenzten "Phase-eins-Vertrag" vor fast sechs Wochen sind nur wenige Anzeichen von Fortschritten zu erkennen.

Kissinger: Handelsstreit zwischen den USA und China könnte realen Krieg auslösen

Ex-US-Außenminister Henry Kissinger sieht durch den fortwährenden Handelsstreit zwischen den USA und China die Gefahr eines realen Krieges. Die Handelsgespräche seien lediglich ein "Ersatz" für substanziellere Gespräche über Konflikte zwischen beiden Seiten, darunter auch die Spannungen um Hongkong, sagte der ehemalige Top-Diplomat bei einer Wirtschaftskonferenz in Peking. Sollten beide Seiten weiterhin "jede Sache in der Welt aus dem Blickwinkel eines Konflikts" sehen, könne das "gefährlich für die Menschheit" sein.

China kündigt nach Beschlüssen des US-Kongresses zu Hongkong "Gegenschlag" an

China hat nach Beschlüssen des US-Kongresses zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong einen "Gegenschlag" angekündigt. Die Verabschiedung von Gesetzen im US-Kongress mit Bezug zu Hongkong werde von China "streng verurteilt", sagte Außenamtssprecher Geng Shuang. Sollte sich die US-Seite entschlossen zeigen, solche einseitigen Maßnahmen mit Bezug zu Hongkong weiterzuverfolgen, so werde die Volksrepublik "entschlossene Maßnahmen zum Gegenschlag" ergreifen, fügte der Sprecher ohne nähere Angaben hinzu.

Weltbank drängt China zu weiteren Wirtschaftsreformen

Die Weltbank hat China vor dem Hintergrund des andauernden Handelskonflikts mit den USA zu einer weiteren Öffnung der Wirtschaft gedrängt. Die Volksrepublik müsse "neue Reformen und eine wirtschaftliche Liberalisierung" umsetzen, das sei "überlebensnotwendig" für ihre Wirtschaft, sagte Weltbankpräsident David Malpass. Er äußerte sich nach einem Treffen mit Chinas Regierungschef Li Keqiang und weiteren Vertretern internationaler Organisationen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Okt +11,2 Mrd GBP (Vj: +8,9 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Okt PROGNOSE: +9,2 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Okt -0,7 Mrd GBP (Vj: -4,2 Mrd GBP)

