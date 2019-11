Als Statistik-Freak schau ich mir gerne zb auch die Korrelation an, diese kann vieles messen, in dieser Ansicht und auf Zeitfenster 3 Monate den Zusammenhang zwischen den Aktien und dem ATX. Der Korrelationskoeffizient wird gemessen auf einer Skala von -1 (entgegengesetzter Verlauf) bis +1 (synchroner Verlauf). Bei einem Korrelationskoeffizienten von 0 besteht kein Zusammenhang der Preisverläufe. Eine negative Korrelation gibt es derzeit kaum und natürlich sind die Schwergewichte, deren Veränderungen auch die Indexveränderungen prägen, da vorne. Ich habe diese Schwergewichte hier "fett gemacht", 4 aus dem ATX-Five sind auf 1-4, der Verbund reisst auf Rang 17 aus. Unser Inhaber des Wanderpokals für den MA200 hat seit Jahren ein Eigenleben, was ja auch ...

