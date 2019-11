Der Vize-Chef der Bankenaufsicht hat angedeutet, dass die Hürden für Zusammenschlüssen sinken könnten. Die Kapitalanforderungen für Fusionen könnten auf den Prüfstand kommen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte zur Unterstützung von Bankenfusionen einige ihrer Anforderungen lockern. Das deutete Notenbank-Direktor Yves Mersch am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Paris an.

Er sagte laut Redetext, viele der Hürden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...