Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts029/21.11.2019/14:00) - Mit "Elements Riedberg" ist in Frankfurt am Main ein neues Quartier entstanden. Die Häuser mit moderner Formensprache, ansprechender Fassadengestaltung und architektonischen Finessen, haben die Jury des "Oscars der europäischen Immobilienbranche" überzeugt. So zählt der bundesweit tätige Wohnbauträger zu den diesjährigen Preisträgern des Wettbewerbs. Die Ehrenurkunde wurde am 15.11.2019 auf einer feierlichen Gala in Berlin verliehen. Gerade Linienführung, qualitätvolle Bauweise und modernste Ausstattung überzeugten die Jury. Ihr Urteil: "Die Doppelhäuser und freistehenden Einfamilienhäuser bilden ein städtebaulich und architektonisch geschmackvolles Ensemble. Trotz der engen Vorgaben ist mit 'Elements Riedberg' ein in sich stimmiges Viertel mit hoher Wohnqualität entstanden." "Wir freuen uns, erneut für unsere Arbeit ausgezeichnet zu werden", so Frank Vierkötter, Vorstandsvorsitzender der Interhomes AG, "denn in diesem internationalen Branchenwettbewerb werden Projektentwicklungen honoriert, die gelungene Gesamtkonzepte kreativ umgesetzt haben." Die Interhomes AG erhielt bereits 2016 den FIABCI Prix d'Excellence Germany "Sonderpreis für bezahlbares Bauen" für das Wohngebiet Starthomes in Bremen-Arsten. Hier entstanden 152 Reihenhäuser für den kleinen Geldbeutel. Weitere Informationen: https://www.interhomes.de (Ende) Aussender: IH-Communications Ansprechpartner: Karl H. Grabbe E-Mail: epost@ewetel.net Website: denkstop.blogspot.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191121029

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2019 08:00 ET (13:00 GMT)