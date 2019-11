Noch unklar ist indes, ob die Grünen am 11. Dezember überhaupt antreten wollen.Bern - Die Grüne Nationalrätin Regula Rytz möchte Bundesrätin werden. Das hat die Bernerin am Donnerstag vor den Medien in Bern bekannt gegeben. "Ich bin bereit", sagte sie. Noch unklar ist, ob die Grünen am 11. Dezember überhaupt antreten wollen. Das will die Bundeshausfraktion morgen Freitag entscheiden. Nach dem Wahlerfolg am 20. Oktober gibt es zwei Lager.

