Toronto (Ontario), 21. November 2019. Halo Labs Inc. (NEO: HALO, OTCQX: AGEEF, Deutschland: A9KN) (Halo oder das Unternehmen) begrüßt die Entscheidung des Justizausschusses des Repräsentantenhauses (House Judiciary Committee), der am Mittwoch, dem 20. November 2019, den Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement (MORE) Act mit 24 zu zehn Stimmen verabschiedet hat, der Marihuana von Schedule 1 des Controlled Substances Act streicht und das Verbot in den USA de facto beenden würde.

Dies ist ein historischer Tag in den USA, da der Justizausschuss des Repräsentantenhauses (House Judiciary Committee) das Ende des bundesweiten Marihuanaverbots beschlossen hat, sagte Kiran Sidhu, CEO von Halo Labs. Er sagte außerdem: Wir befinden uns in einer günstigen Lage, zumal weiterhin alles in die richtige Richtung geht, um landesweit zu wachsen und legales Marihuana in alle 50 Bundesstaaten zu bringen.

Seit seiner Gründung hat Halo eine mögliche bundesweite Legalisierung vorhergesehen und das Unternehmen mit dem ausdrücklichen Ziel aufgebaut, landesweit zu expandieren. Das Unternehmen ist angesichts seiner Anlage in Medford einer der größten lizenzierten Cannabishersteller und angesichts einer sechs Acres großen East Evans Creek Farm in Southern Oregon einer der größten Züchter an einem lizenzierten Einzelstandort.

Southern Oregon, das sich im Emerald Triangle befindet, wo Arbeitskosten, Pacht und Steuerlast gering sind, ist eine der optimalsten und kostengünstigsten Regionen der Welt für den Anbau und die Herstellung von Cannabis.

Halo stellte dies unter Beweis und verzeichnete kürzlich bei East Evans Creek eine Rekordernte von 6.800 Kilogramm (15.000 Pfund) an getrockneten Marihuanaprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen davon überzeugt, dass es beim sechs Hektar großen Betrieb in Zukunft noch höhere jährliche Erträge von 8.170 Kilogramm (18.000 Pfund) erzielen kann, zumal das Unternehmen seine Cannabissorten weiter verfeinert und verbessert.

COO Andreas Met sagte: Was Kaffee für Kolumbien und Weizen für die Staaten der Great Plains war, ist Cannabis für Southern Oregon, dem nördlichen Ende des Emerald Triangle. Die heißen, trockenen Sommer in Kombination mit den kalten, regnerischen Wintern, dem Breitengrad, der Höhenlage und dem UVB-Licht machen das Klima für Cannabis ganz besonders. Als wir das Unternehmen im Jahr 2015 gründeten, entschieden wir uns für diese Region, errichteten eine rund um die Uhr betriebsfähige Anlage und integrierten den Anbau, um Cannabisblüten, -öle und -konzentrate landesweit liefern zu können.

Das Cannabis, das im Emerald Triangle im Freien angebaut wird, zählt durchweg zu den hochwertigsten der Welt. Halo ist tief im Cannabis-Ökosystem von Southern Oregon verwurzelt und bezieht jährlich bis zu 30.000 Kilogramm (66.000 Pfund) von lokalen Landwirten.

Damit die bundesweite Legalisierung stattfinden kann, muss der MORE Act Abstimmungen im Repräsentantenhaus sowie im Senat überstehen und dann vom Präsidenten unterzeichnet werden. Zurzeit ist medizinisches Marihuana in 33 Bundesstaaten legal und in elf Bundesstaaten - sowie im District of Columbia - für die Freizeitanwendung zugelassen. Angesichts der breiten öffentlichen Zustimmung ist Cannabis zu einem parteiübergreifenden Thema geworden, das trotz eines stark polarisierten politischen Umfelds unterschiedliche Fraktionen im Kongress vereint.

Wir begrüßen auch die Entscheidung des Repräsentantenhauses hinsichtlich der Einführung einer fünfprozentigen Steuer als Teil der Gesetzesvorlage, die Menschen unterstützen würde, die überproportional vom Krieg gegen Drogen betroffen sind, sagte Herr Sidhu. Es ist höchste Zeit, dass wir die ungerechten Handlungen der Vergangenheit korrigieren und die neue Ära von legalem Cannabis in den USA vorantreiben. Wir sind stolze Befürworter. Unser Traum ist der Realität einen Schritt näher gekommen.

