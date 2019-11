Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte werfen seit Jahresbeginn robuste Erträge ab, die aber lediglich die sehr schwache Performance vom Ende des vergangenen Jahres wettmachen, so Paul Quinsee, Global Head of Equities bei J.P. Morgan Asset Management. Seit Anfang 2018 hätten die Aktienkurse in den USA größtenteils seitwärts tendiert, in Europa und Asien hätten sie nachgegeben. ...

