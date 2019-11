Die russische Notenbank ist eigentlich in einer guten Ausgangslage. Sie lässt den Wechselkurs insbesondere zum US-Dollar frei floaten, was eine Menge Währungsinterventionen und damit Währungsreserven spart. So muss man die ganzen Exportüberschüsse, die man mit Öl, Gas, Gold und Waffen wenigstens nicht für flüchtige, aber sehr teure Stabilitätsillusionen verschwenden.Das dies zulasten der inländischen Importpreise geht, mit denen die Russen klarkommen müssen, ist eine der Härten, die Präsident Putin politisch zu schaffen machen. Der fehlende Strukturwandel, den Russland seit Jahrzehnten nicht schafft, hält die Wertschöpfungsanteile zudem in einer selbstreferenziellen Status-Quo-Politikschleife.

